Mostra “Il giro del mondo in 80 foto” al Centro Civico Buranello

Nella settimana da lunedì 15 a lunedì 22 maggio, presso i voltini del Centro Civico di Via Buranello, sarà organizzata una mostra fotografica dal titolo “Il giro del mondo in 80 foto”. È possibile partecipare consegnando le fotografie (in una busta) presso la portineria del Centro Civico con una breve descrizione entro e non oltre le ore 19 del 12 maggio. Sul retro, scrivere il nome del proprietario e il numero telefonico.

Si prevede, quindi, una esposizione di 80 foto di viaggi in giro per il mondo con una breve didascalia di presentazione (luogo, data, breve commento). Le foto verranno numerate e raggruppate per aree geografiche. I visitatori potranno quindi lasciare i propri commenti, su apposito registro, che saranno utili per la valutazione finale.

La Pro Loco costituirà una commissione giudicante che valuterà le 3 migliori fotografie a cui verranno assegnati dei premi in buoni volo della Rayanair. Per partecipare alla mostra è necessario essere iscritti alla Pro Loco (Euro 10,00). È possibile associarsi alla Pro Loco in occasione della mostra stessa. Non è prevista alcuna quota di iscrizione. A tal fine, ci riserviamo di limitare il numero di fotografie/persona, per garantire la maggiore partecipazione possibile. La premiazione avverrà durante la manifestazione del 28 maggio in Via Rolando “Il Giro del Mondo in 80 piatti”.

Per ogni chiarimento, è possibile contattare la Pro Loco: presidente@prolocosampierdarenasanteodoro.it - telefono: 347 38 14 800