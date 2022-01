"Giannetto fieschi. Dentro il sacro": la mostra al Museo Diocesano

Sabato 5 febbraio 2022, alle ore 16, il Museo Diocesano aspetta i visitatori per visitare la mostra dedicata di Giannetto Fieschi in occasione dei cento anni dalla sua nascita: “Giannetto Fieschi. Dentro il sacro”, visitabile fino al 26 febbraio.

All'interno della vasta e insistita produzione di Giannetto Fieschi si trova un articolato nucleo di opere riconducibili all’ampia dimensione dell'arte cristiana, alla ricchezza del suo patrimonio, con diversi approfondimenti iconografici, testimoni di un processo di ricerca condotto da Fieschi in ambito teologico. L'artista quindi rielabora i temi sacri attraverso la sua personale esperienza e sensibilità: accanto alle grandi tele, a soggetti e temi che fanno parte della cultura delle immagini, tra figure di Santi a tutti noti ed eventi miracolosi e drammatici, si potranno scoprire la raffinata cultura ‘antica’ del disegno e la forza espressiva delle tecniche grafiche, dall'incisione alla serigrafia, dai piccoli ai grandi formati.

Appuntamento sabato 5 febbraio 2022, ore 16 nella biglietteria del Museo Diocesano, in via Reggio 20r. Apertura della biglietteria dalle ore 15:30. Costo € 10. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili (20 persone per gruppo) . Info e prenotazioni 010 2091863, prenotazioni.festigium@gmail.com . Ingresso con Green Pass e mascherina. Le visite guidate sono a cura di Festigium.