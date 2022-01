"Una Genova riveduta e scorretta": mostra di Simona Ugolotti in Viadelcampo29rosso

"Una Genova riveduta e scorretta" è il titolo della mostra di Simona Ugolotti, cantautrice, pittrice, artista di strada, performer tra le più note sul territorio che inaugura Sabato 29 Gennaio prossimo alle ore 17.00 in viadelcampo29rosso , l'emporio – museo di proprietà del Comune di Genova, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro in Via del Campo, nel cuore della Città Vecchia.

Simona Ugolotti, che espone i suoi lavori nel Centro Storico della Superba, in un trivio pedonale tra via San Siro, Via di Fossatello e Via San Luca, affettuosamente ribattezzato dagli amici Largo alla Cantadina, ex contadina – canterina, incontra gli amici e le persone con il suo entusiasmo e la sua spontaneità tanto da essere ormai un simbolo di cultura ed ecletticità, un patrimonio della città che si apre al mondo.

Le sue opere, autentiche esplosioni di colori, tra asini in volo e galine con l'ombrello, che nascono dalla sua esperienza e dalla sua geniale semplicità, disegnano mondi inesplorati e fantastici e angoli di Genova che ti rivelano quanto la sua capacità di osservare e fissare su qualsiasi tipo di supporto, cartaceo o digitale.

Generosa, geniale, imprevedibile ma affidabile, la Ugolotti, figlia d'arte, ama farsi travolgere dalle emozioni che traduce in pittura, musica, poesia e che la vedono "on the road" . Con la sua mostra , Simona Ugolotti regala scorci della città in cui la luce e il colore invadono e coinvolgono in un percorso emotivo.

Fino al 27 marzo sarà possibile ammirare quindici i pannelli esposti nel corridoio d'ingresso al museo di via del Campo, arte digitale stampata su forex che ritrae la città, da via del Campo a via Pré nell'incanto del giorno e della notte, San Lorenzo, vico del Tempo Buono, i Giardini Luzzati, vedute del Porto di Genova, del mitico Biscione, di Boccadasse, paradiso per gli occhi in ogni stagione.

Luogo simbolo della città, viadelcampo29rosso è un vero e proprio museo della canzone d'autore genovese ed in particolar modo un "tempio" per i fan di Fabrizio De André, che possono trovare dischi in vinile originali, foto, locandine, memorabilia e la mitica “Esteve ’97” appartenuta a Faber.

Per informazioni: tel 010 247 4064 ; mail info@viadelcampo29rosso.com.