"Un chilometro tra terra e mare": mostra fotografica al Teatro del Ponente

Domenica 10 aprile alle 17 al Teatro del Ponente di Voltri si inaugura la mostra "Un chilometro tra terra e mare" con foto di Caterina Bruzzone e Mauro Bianchi, a cura di Proloco Voltri 2000 con il patrocinio del Municipio Ponente. La mostra è visitabile fino al 30 giugno.

Sono fotografie scattate sotto casa, a Voltri, nell'arco di piu anni: un tratto di costa, dalla foce del Cerusa a ponente, fino al limitare dell'area del porto a levante. Un sottile lembo di terra che cambia continuamente, come è nella natura delle spiagge. Ma questa non è solo una spiaggia, è un luogo dove si riversa l'umanità che popola il ponente genovese.

In esposizione, cinquanta fotografie che raccontano di paesaggio, di uomini e animali, di una striscia di terra che tenta di resistere da sempre all'avanzata del mare e adesso anche a quella del porto che incombe, in una una città in cui da molti anni sono in competizione lavoro, salute e vivibilità del territorio.

La mostra rimane visitabile fino al 30 giugno nei giorni: lunedì - martedì - mercoledì dalle 14 alle 17. Poi giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, e il 23/24 aprile e 14/15 maggio dalle 15 alle 17.30. L'esposizione è chiusa il 25 aprile, 2 e 24 giugno).

Per i gruppi è gradita la prenotazione al n 010 2487059 - email: info@caterinabruzzone.it.

Ingresso libero con mascherina ffp2 e super green pass.