Mostra fotografica “Istantanee dal Paradiso” dedicata a Parco di Portofino e Golfo Paradiso

L'Associazione culturale Le Arcate di Recco con il Comitato “Tutti per il Parco”, dal 21 al 29 gennaio 2023 a Recco, nei suggestivi spazi dell’ex Officina Camatti (via Roma 278), organizza la mostra fotografica “Istantanee dal Paradiso” dedicata al Parco di Portofino e al Golfo Paradiso.

Tre fotografi - Lorenzo Brocada, Ilaria Fioravanti e Alberto Girani - con diverse sensibilità e tecniche artistiche interpretano il territorio del Golfo Paradiso attraverso immagini inedite ed artistiche per sottolinearne l’inestimabile valore e ricordarci la sua bellezza.

Un progetto articolato e corale, non episodico ma pensato per essere circuitato in tutti i comuni limitrofi nell’arco di un anno per contribuire al confronto e alla riflessione su due temi fondamentali per il comprensorio del Golfo Paradiso: quello dell’immagine e quello dell’identità. Negli anni, l’immagine del Golfo Paradiso non è stata sviluppata e diffusa come quella di altri comprensori nazionali di valore paesaggistico non solo paragonabile, ma a volte anche meno significativo.

Il Golfo Paradiso, identificato amministrativamente con i comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Avegno, Uscio e Camogli, è dal punto di vista geografico un territorio, affacciato sul mare che interessa anche parte di Genova, e dal litorale giunge al crinale che separa dalle valli Bisagno, Fontanabuona e dal Tigullio. Una fascia collinare precipite, localmente terrazzata e oggi intensamente abitata e frequentata presso la linea di costa in uno squilibrio marcato, tra monti e mare, ma ricca di notevoli valori che, se condivisi, potrebbero diventare identitari.

Tre autori che hanno studiato e lavorato su questo territorio, restituendo in forma di pubblicazioni le loro ricerche, propongono alcune loro opere, dieci fotografie ciascuno, con l’idea di avviare una riflessione attuale e non malinconicamente e nostalgicamente compiaciuta.

Inaugurazione sabato 21 gennaio ore 17:30, seguono incontro con gli autori e aperitivo.

Durante la mostra sono previste diverse attività di approfondimento:

- Domenica 22 gennaio, ore 17:30

Spettacolo musicale Paradise Melodies con il Gruppo White Karbo 4;

- Venerdì 27 gennaio, ore 17:30

Incontro con gli autori L. Brocada, I. Fioravanti, A. Girani e visita guidata alla mostra;

- Sabato 28 gennaio, dalle ore 9

Convegno Paesaggio e Immagini del Golfo Paradiso: dall’arte topografica ai social network con il patrocinio di Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.

Tutti gli appuntamenti e la visita alla mostra sono ad ingresso libero. Orari di apertura della mostra: su appuntamento e durante le iniziative.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: mobile +39 331 2676627; email istantaneedalparadiso@hotmail.com