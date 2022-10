“Dei colori e del bianco e nero di Genova”, mostra fotografica di Paola Chiappini a Nervi

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 18 sarà possibile visitare, con ingresso libero, la mostra fotografica allestita da Paola Chiappini dal titolo “Dei colori e del bianco e nero di Genova” presso la Proloco di Nervi, all’interno del Parco Grimaldi-Fassio.

Un percorso fotografico che si presenta come una passeggiata tra le strade di Genova alla ricerca sia di particolari sia di uno sguardo d’insieme, dove le tonalità cromatiche si fondono con l’alternanza del marmo e della pietra di portoro. E’ un modo per immergersi nella vita della città e nei suoi particolari del centro come dei quartieri periferici. Il mare è il grande protagonista, ma anche il punto di approdo nella città con le sue costruzioni caratteristiche, il suo porto e le attività tipiche. All’interno dell’evento sono anche esposti i libri pubblicati dall’autrice negli anni, spaziando dalla letteratura per l’infanzia in lingua inglese al romanzo, dal diario turistico al libro fotografico “Genova dai contrasti”, curato in periodo pandemico con altri quattro fotografi amatoriali.

L’intento della mostra è quello di far conoscere le bellezze di Genova, anche le meno conosciute, attraverso lo sguardo attento di chi è abituato ad osservare il mondo circostante con la lente dell’obiettivo, filtrata dalle proprie emozioni.

Iniziativa disponibile anche su Eventbrite e su www.scaloimmaginario.it alla sezione “corsi ed eventi”.