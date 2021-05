"Fammi più grande. Incontro-scontro con i volti del potere": la mostra a palazzo Spinola

Prezzo non disponibile

L'esposizione, visitabile da venerdì 14 maggio al 31 agosto 2021, è ospitata negli ambienti storici della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ed è frutto di un progetto più ampio, denominato “Open Vicoli”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e iniziato nel 2019.

Open Vicoli nasce con l’obiettivo di creare una rete tra le numerose e diverse associazioni di carattere sociale del centro storico e i musei genovesi e si è concretizzata anche attraverso progetti come quello che si presenta in questa occasione. La mostra “Fammi più grande”, nata dalla collaborazione tra le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola e l’Associazione San Marcellino, mette in dialogo le opere realizzate dal suo laboratorio di pittura con gli antichi ritratti conservati nella dimora di Pellicceria e realizzati dai maggiori artisti italiani ed europei del Seicento e del Settecento.

L’evento ha come scopo quello di riflettere sul confronto, ironico e giocoso, tra le antiche effigi volute dai nobili genovesi per ostentare il proprio ruolo nella società e quelle realizzate da chi, purtroppo, spesso è confinato ai margini.

Le sale della dimora storica ospitano così una serie di opere realizzate nell’ambito del laboratorio di pittura di San Marcellino che dialogano con gli spazi del museo, in un gioco di rimandi sul significato del ritratto colto nella distanza fra ciò che si è e come si appare.