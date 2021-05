5 Famiglie, 5 storie e 1 dimora affascinante: la mostra a palazzo Nicolosio Lomellino

Orario non disponibile

Quando Dal 09/05/2021 al 31/10/2021 Orario non disponibile

Palazzo Nicolosio Lomellino, riapre al pubblico dal 9 maggio al 31 ottobre 2021 con “5 famiglie 5 storie 1 dimora affascinante”: la nuova esposizione dedicata alle grandi famiglie genovesi che lo hanno abitato nei secoli dalla sua fondazione. Più di 20 opere, di cui alcune inedite, unite a pannelli espositivi, propongono un viaggio nella storia, nell’arte e nel costume delle famiglie Lomellini, Centurione, Pallavicino, Raggi e Podestà, con la loro influenza sugli artisti, sugli sviluppi decorativi, sui temi iconografici e gli ampliamenti architettonici del Palazzo.

L'esposizione

“5 famiglie 5 storie 1 dimora affascinante” propone un percorso che per tutti gli spazi del Palazzo, dall’atrio alle quattro sale del Primo Piano Nobile e il Giardino Segreto, ripercorre le articolate vicende che ne segnarono profondamente la storia. Partendo dalla metà del Cinquecento che ne vede la genesi con la famiglia Lomellini, celebre per il commercio del corallo sull’isola di Tabarca, e la decorazione a stucco di Marcello Sparzo, si prosegue nel primo ventennio del Seicento con il grande affresco di Bernardo Strozzi, voluto dal nuovo proprietario Luigi Centurione. L’esposizione continua con la famiglia Pallavicino, che nel 1711 avvia una trasformazione significativa dell’edificio grazie ad artisti di spicco come Marcantonio Franceschini, Giacomo Antonio Boni e Domenico Parodi. Nell’Ottocento la proprietà passa alla Marchesa Caterina Pallavicino Raggi, una figura di rilievo nel panorama cittadino e successivamente al Barone Andrea Podestà, sindaco della Genova postunitaria che apporta significativi interventi architettonici e promuove importanti eventi all’interno del Palazzo.

Per ciascuna delle cinque famiglie, le vicende della committenza, le notizie genealogiche e l’impatto sul palazzo vengono raccontate affiancando ai pannelli e alle iconografie alcune opere di rilievo, per i cinque periodi storici narrati. La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre 2021.

Promossa dall’Associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova Onlus e curata da Valentina Borniotto, con la collaborazione di Daniele Sanguineti.

Ingresso a piccoli gruppi e misure di sicurezza adeguate a proteggere la salute dei visitatori.

Orari, prezzi e prenotazioni

L’ingresso è solo su prenotazione telefonando al numero 3938246228.

Orari:

Martedì – venerdì : dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato - domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Biglietti:

Intero: € 10,00

Ridotto: € 8,00

Studenti/insegnanti: € 6,00

Riduzioni per soci Coop, Fai,Tci, Associazione Culturale Giano, studenti e insegnanti.

Per info e prenotazioni: cell. 3938246228

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...