“La violenza e la manipolazione mentale”: a Sestri Levante la mostra di e su Roberta Repetto

Per la rassegna “Donne e percorsi, siamo TUTTE (I) Roberta”, prenderà il via venerdì 20 luglio presso la Torre dei Doganieri a Sestri Levante la mostra di e su Roberta Repetto dal titolo “La violenza e la manipolazione mentale”. La mostra intende riflettere su questo tema così importante partendo dalla vicenda di Roberta Repetto, morta dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. La tragica vicenda ha portato alle condanne in primo grado del 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda, il processo andrà avanti dopo il ricorso in appello.

In esposizione gli acquarelli di Roberta Repetto, insieme a Le sensazioni astratte di Micaela Mattioli e Gli sguardi celati “Io sono, nonostante tutto” di Laura Zeni. Vernissage alle ore 19, la mostra sarà visitabile fino al 30 luglio dalle 18 alle 22:30 a ingresso libero.

La prima edizione di “Donne e percorsi, siamo TUTTE (I) Roberta” prosegue con mostre, incontri, dibattiti e teatro fino al 25 novembre 2023, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.