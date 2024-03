Sabato 6 aprile alle ore 17:30 si terrà il vernissage della mostra "Diabolik, Fantomas, Lupin. Boomer a chi?" presso Alliance Française de Genes, in via Garibaldi 20 Genova. Esporranno 30 artisti con 44 vignette, illustrazioni e caricature per omaggiare i tre ladri sempre moderni che hanno incantato e appassionato intere generazioni. Nel giorno dell'inaugurazione saranno presenti numerosi autori. La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 aprile al 5 maggio.