"Dipingerò le piazze del mondo": mostra di Corrado Puma al Ducale

Dall'8 ottobre e fino al 24 ottobre dalle 10 alle 19,30 (tranne il lunedì) la galleria San Lorenzo di Palazzo Ducale ospita la mostra "Corrado Puma - Dipingerò le piazze del mondo".

Corrado Puma nasce a Bastia, in Corsica, nel 1969. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sanremo “Isadora Duncan”. Le sue opere si trovano in molte collezioni private europee (Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna) e in Brasile, Cina, Dubai e USA. Dal 2001 partecipa a varie mostre collettive in Italia (Genova, Bologna, Savona, Reggio Emilia, Cremona, Albenga) e all’estero (Hohenemens, Innsbruck, Salisburgo, Lussemburgo, Strasburgo, Cannes). Ha tenuto mostre personali a Bologna, Innsbruck, Bordighera, Framura, Milano, Albenga, Carmagnola, Genova e Sanremo.

È stato presente ad alcune manifestazioni artistiche all’estero: Salisburgo, Fiera d’Arte Kunstmesse Salzburg, Innsbruck, Fiera d’Arte Art Innsbruck, Cannes, Art3f Salon International d'Art Contemporain. Nelle opere di Corrado Puma il paesaggio, rigoroso e senza tempo, appare quasi come una quinta teatrale che fa da sfondo a piazze animate da personaggi misteriosi e fantastici. L’atmosfera sospesa diventa visione poetica e magica. L’intento dell’artista è di sorprendere e affascinare con “l’inatteso”.

In mostra saranno esposte circa 30 opere ad olio su tela di formati variabili da cm 20x20 a cm 140x120.

La galleria partecipa alla manifestazione artistica StArt 2020, la notte bianca dell'arte contemporanea a Genova.