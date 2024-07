A Castello d'Albertis la mostra “Artificialia, il rinnovo della meraviglia”

“Artificialia, il rinnovo della meraviglia” è la mostra di installazioni di Carolina Cuneo e Carla Iacono che Castello d’Albertis Museo delle Culture del Mondo di corso Dogali 18, proporrà dal 19 luglio al 13 ottobre. L’esposizione, curata da Clelia Belgrado e Maria Camilla De Palma, sarà inaugurata giovedì 18 luglio alle ore 18 alla presenza delle artiste e delle curatrici.

Nel loro insieme i lavori di “Artificialia, il rinnovo della meraviglia” costituiscono un progetto site specific realizzato per il Castello D’Albertis che cita in primis il fenomeno delle wunderkammer. Tipiche del Barocco e del Rinascimento, le wunderkammer erano stanze delle meraviglie, gabinetti di curiosità affollati da preziosi oggetti d’arte, rare creazioni naturali, strumenti scientifici, oggetti provenienti da ogni parte del mondo, a partire proprio dall’arrivo del Nuovo Mondo sulla scena della storia. Nate come collezioni private, destarono l’interesse di un pubblico sempre più vasto; si trattava di ambienti che lasciavano di stucco, affascinavano, incuriosivano, proiettavano il visitatore in un universo dal carattere quasi enciclopedico. Di fatto furono i primi musei etnografici conosciuti. L’ambizione era racchiudere l’universo in alcune stanze con il solo ed unico intento di destare un fremito di stupore attonito nel visitatore che si trovava all’improvviso di fronte ad un simile e variegato spettacolo. Ogni cimelio veniva collocato con spirito scenografico, per dare vita ad un’emozione vivida e travolgente, la meraviglia.

Il Castello D’Albertis è già di per sé un vero e proprio contenitore di meraviglie, non solo con la sala a piano terreno del museo ma anche con la raccolta comprendente trofei e composizioni di mazze, scudi, lance e frecce di ogni parte dell’Africa, della Cina, del Giappone, dell’Australia o dell’America. Così come contribuiscono a creare un effetto speciale la decorazione fitta delle pareti delle sale colombiana e delle meridiane, il grande camino ad effetto ed il salotto turco con un climax nell’arredo e nel tendaggio. Le installazioni di Carolina Cuneo e Carla Iacono dialogheranno con la Wunderkammer personale del Capitano, invadendo il museo e stimolando riflessioni sul ruolo dell’arte e della fantasia come risorse preziose per recuperare una dimensione più umana e sostenibile.

Durante il periodo della mostra, il numero e la disposizione delle opere esposte varieranno in concomitanza con alcuni eventi, contribuendo così a rinnovare ulteriormente il senso di meraviglia. Saranno esposte una quarantina di opere, realizzate con vari media (installazione, fotografia, collage, disegno) in cui è esplicito il riferimento alle “Camere delle Meraviglie” del passato e che, con un pizzico di ironia, cifra significativa dell’arte contemporanea, “rifanno il verso” alle mistificazioni spesso presenti nelle raccolte di meraviglie, enfatizzate dai titoli fantasiosi e ricchi di citazioni, nonché dalla sofisticata concettualità.

