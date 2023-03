Mostra di arte contemporanea “Meno è di più - Less is more”

Inaugurazione della mostra “Meno è di più - Less is more”, che si tiene a Genova presso lo spazio Divulgarti Eventi al Ducale dal 17 al 31 marzo 2023, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti.

Concept:

La traduzione corretta è LESS IS MORE, una frase dell'architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe. L'idea è quella di puntare sull'essenziale per dare valore a ciò che si crea, eliminando il superfluo, quello che non serve. Questo breve concetto è diventato un principio poi traslato dall’architettura al design fino al comparto tecnologico o quello della moda, una filosofia applicata anche alla vita di tutti i giorni, vuol dire essenzialmente occuparsi di cose che hanno un chiaro obiettivo.

Tutto ciò viene indicato come “l’arte della sottrazione”; interessante ciò che si legge in un articolo di Maria Arcà: “Le tendenze del ‘900, in musica e in pittura tendono ad eliminare dall’arte materialità e intenzionalità: così ad esempio Pollock e Cage, sottraendo la specificità della materia, creano opere uniche, irriproducibili e intangibili”. Lo psicologo Paolo Legrenzi sostiene che procedere per sottrazioni in modo corretto, implica spesso uno sforzo cognitivo più impegnativo di quello richiesto per le addizioni. Su questa tematica, gli artisti selezionati per questa mostra d’arte contemporanea, ci presenteranno, con le loro creazioni, il proprio punto di vista. (Loredana Trestin)

La mostra inaugura venerdì 17 marzo 2023 e resta aperta sino al 31 marzo 2023, con orario 14 - 18 dal lunedì al venerdì (sabato su appuntamento). Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Sarah D, Andreas Kountoureshis, Andrea Langensiepen, Franca Veroj.

Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo

Segnalatori d'arte: Anna Poddine, Noemi Serra

Art direction e web: Anna Maria Ferrari