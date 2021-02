Mostra d'arte contemporanea "Controparte"

Si inaugura a Genova, venerdì 12 febbraio 2021, presso CAD Creativity Art Design, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, la mostra d'arte “Controparte”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 12 al 26 febbraio 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Solitamente la parola ‘controparte’ identifica la parte avversaria che si confronta in antitesi con un’altra. Le opere esposte in questa mostra di arte contemporanea, vogliono mettere il fruitore in una posizione di attenzione, in quanto gli artisti cercheranno di provocare visivamente lo spettatore. Provocazione intesa come modalità di riflessione in relazione alle tecniche, alle te- matiche, all’uso del colore e delle forme rappresentate.

Il vernissage della mostra “Controparte” è alle ore 17.30 di venerdì 12 febbraio 2021 e l'esposizione resta aperta sino al 26 febbraio 2021, con orario 14 – 18 dal lunedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Olga Aksenova, Izabelė Čebatoriūnaitė, Sara Di Roma, Vanessa Freuler, Simão Matos, Lerox Maze, Wendoly Monteiro da Costa, Nicoletta Pessani, Pintor Art, V. Valima.r