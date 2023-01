A Palazzo Ducale la mostra d'arte contemporanea "Cambiamenti"

Inaugurazione della mostra "Cambiamenti", che si tiene a Genova presso lo spazio Divulgarti Eventi al Ducale dal 13 al 26 gennaio 2023, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti.

Concept:

Nella Bibbia, in 1 Corinti 7:31 è scritto che la scena di questo mondo cambia: evidentemente l’apostolo stava paragonando il mondo al palcoscenico di un teatro su cui gli attori recitano la parte di personaggi buoni o cattivi fino al cambio di scena. Quali cambiamenti avete visto nella vostra vita? Progressi nella scienza medica, nella tecnologia, istruzione, trasporti e altro. Non tutti i cambiamenti sono positivi, ci possono essere controindicazioni come criminalità, declino dei valori e altro. Oggi il corso della storia può cambiare repentinamente, non sappiamo cosa porterà il domani. Questa è la tematica sulla quale si confronteranno gli artisti partecipanti, presentando la loro visione del cambiamento.

(Loredana Trestin)

La mostra inaugura venerdì 13 gennaio 2023 e resta aperta sino al 26 gennaio 2023, con orario 14-18 dal lunedì al venerdì.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Dea Bender (M&D Artistries), Maria Elisabetta Capogna, Marta Dunal, Fabi, Marília Justo, Amber Lavinia, Marzia, Biggi Vrgov.

Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo

Segnalatori d'arte: Francesca Angelini, Ludovica Dagna, Giulia Lanza, Anna Poddine, Noemi Serra.

Art direction e web: Anna Maria Ferrari