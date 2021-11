"Andy icona pop": la mostra al Porto Antico

Una citazione tra le più emblematiche del Re della Pop Art che racchiude lo spirito creativo ed anticonvenzionale di Andy Warhol in mostra a Genova dal prossimo 19 novembre 2021 ai magazzini del Cotone e fino al 27 marzo 2022.

Si tratta di oltre cento opere tra polaroid, serigrafie e preziosi cimeli provenienti dalla Collezione privata di Eugenio Falcioni per Art Motors, che raccontano in uno spazio ricco di suggestioni, l’evoluzione artistica di uno degli artisti più influenti della storia dell’arte contemporanea.

Le opere esposte

Le numerose sezioni tematiche di sui si compone il percorso espositivo raccolgono i ritratti dei personaggi più celebri dello star system, i miti della musica e della politica. Le immagini tratte dal mondo dello spettacolo e della pubblicità raccontano la genialità dell’artista di Pittsburgh in un ricco percorso che prevede inoltre varie sezioni interattive e multimediali, tutte curate in ogni dettaglio e dove saranno presenti musica, citazioni e colori psichedelici ad accompagnare il visitatore tra i vari ambienti. Non ultima la ricostruzione in scala reale della Factory, vera fucina creativa e centro nevralgico delle produzioni artistico-cinematografiche di Warhol.

La Factory è un magico luogo in cui transitarono star, poeti, scrittori e collezionisti e in cui il visitatore potrà fisicamente entrare per immergersi nella magia di un luogo così denso di arte e vita.

Un evento quindi imperdibile che vedrà esposte oltre 100 pezzi tra opere ed oggetti originali alcuni esposti per la prima volta, un viaggio attraverso il genio della Pop Art per gli amanti del contemporaneo ma anche per il pubblico in età scolare che potrà così conoscere tutti i dettagli della vita e dell’arte di Andy Warhol.

Rapporto tra Pop art e musica

La mostra racconterà anche il rapporto tra Pop art e musica.

Il rapporto tra la pop art e la musica pop negli anni compresi tra il 1955 e il 1985 svela come la cultura di massa può essere veicolata contemporaneamente dalle arti figurative e dal mondo musicale.

Andy Warhol attua con mezzi meccanici (la serigrafia) la ripetizione ossessiva dell’immagine di prodotti di largo consumo e non tralascia le star di Hollywood e le celebrità della pop music.

La consulenza artistico musicale della mostra sarà a cura di Red Ronnie giornalista, critico musicale, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano che sarà presente all’evento inaugurale con altri artisti di caratura internazionale.

Orari e biglietti

La mostra sarà aperta tutti i giorni i biglietti si potranno acquistare on line sul circuito etes.it oppure alla biglietteria della mostra gli orari saranno dalle ore 09,30 alle 20,30 dal lunedì al venerdì mentre il sabato e la domenica compreso festivi dalle ore 09,30 alle 21,00 orario continuato aperti tutti i giorni (la biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura) Tel. + (39) 351/9691405 info@navigaresrl.com

