"Ad Astra" di divulgarti, mostra d'arte contemporanea presso Palazzo Ducale

L'esposizione d'arte contemporanea “Ad Astra” è in programma nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale dal 25 febbraio all’11 marzo 2021.

La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associa- zione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 25 febbraio all’11 marzo 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Tutti noi vogliamo e cerchiamo con il nostro pensiero e la nostra spiritualità di volgerci verso le stelle, un modo di elevarci al di sopra di tutto ciò che è materiale e che ci costringe ad affronta- re le difficoltà. "Ad Astra" vuole essere una mostra d’arte contemporanea in cui gli artisti si confrontano sulla possibilità di andare oltre tutto quanto ci impone restrizioni, problemi, difficol- tà. E anche un augurio di buon auspicio per gli anni a venire.

Il vernissage della mostra “Ad Astra” è alle ore 18 di giovedì 25 febbraio 2021 e l'esposizione resta aperta sino all’11 marzo 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Sandra Anic', Michael Baroff, Kirsten Cater- Casey Martin, Maria Evseeva, Leonardo Genovese (Fessaci Art Gallery), Dorotea Jakšić, Hacer Karaçor, Diane Kuster, Leonie’s fabric art with a touch of Japan, Zarga Martini, Faiza Mubarak, Korede Ojelade, Elena Palmegiani, Diana Rabinovich, Christopher Rozitis, Lena Snow, Victoria Southall, Urszula Szulborska, Annalisa Torre, Francesca Volpe, Shaylin Wallace, Jasmin Yli-Huhtala.

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un'idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d'arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d'arte di artisti contemporanei in alcuni luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d'Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze, seminari, aperitivi con l'autore, piccoli spettacoli, per coniugare l'arte ai temi del dibattito e dell'approfondimento culturale. Sovente favorisce l'incontro tra arte e imprese, nello spazio Business Atelier dedicato appunto all'esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case di moda in un contesto riservato all'arte, così come l'incontro tra artisti e mondo della scuola, attraverso laboratori per bambini e ragazzi e inserendo giovani studenti in un percorso pre lavorativo nei diversi settori per l'organizzazione di mostre ed eventi d'arte.