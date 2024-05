Con “Mosquitos” e la rassegna Maniman si chiude la stagione del Teatro Garage

Si conclude la stagione al Teatro Garage. Venerdì 10 maggio alle 21 andrà in scena “Mosquitos”, dal racconto teatrale di Alberto Gozzi con Alessandra Frabetti. La vicenda, ricca di personaggi e di colpi di scena, a dispetto dell'ostentata matrice noir, percorre le vie del paradosso e del comico. La storia si svolge nell’Italia degli anni Cinquanta, in una Comacchio tenebrosa e umida che stenta a uscire dal dopoguerra, racconta le difficoltà degli abitanti che non riescono a contrastare una fastidiosa nube di mosquitos che proviene probabilmente dalle esalazioni della palude.

La situazione diventa grave quando cominciano a verificarsi inquietanti morti da incidenti causati dai parabrezza danneggiati delle auto e altre cause inspiegabili. Il 'caso Comacchio' esce dalla cronaca locale e arriva a Roma, sulle scrivanie dei potenti e rivela i progetti di sviluppo metanifero della zona, che interessano sia il Governo italiano sia quello americano. Fra questi due poli si snoda una vicenda ricca di personaggi e di colpi di scena segnati dal

paradosso e dal comico.

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Prezzo intero € 14:00, ridotto € 11:00

Prevendite: www.teatrogarage.it (alla voce Biglietti online)

Sabato 11 maggio alle ore 21, sempre alla Sala Diana, per la rassegna Maniman, andrà in scena “Scechspir”, spettacolo di improvvisazione ispirato al drammaturgo inglese con cui si conclude la rassegna della Compagnia e la stagione uffciale del Teatro Garage. Lo spettacolo presenta personaggi, relazioni, misteri, intrecci, atmosfere e intrighi avvincenti che coinvolgono, come sempre, il pubblico. Shakespeare è un intoccabile classico, un sublime intreccio di parole e passioni, capace di incantare con personaggi complessi, una lente sulla condizione umana dove comicità e tragedia giocano tra loro in maniera travolgente.

Da questa suggestione Maniman Teatro parte per deviare verso un immaginario del grande Bardo: tutto ciò che non ha scritto (ma avrebbe voluto fare) dal 1564 a… oggi! Inediti atti unici improvvisati che raccontano, creano, distruggono, dissacrano e dileggiano (con molto rispetto) la penna e le opere.

La biglietteria apre a partire dalle 20

Biglietto: € 10,00 intero - € 8,00 ridotto

Per prenotazioni: Info@manimanteatro.it 345 345 9395

Nella foto: Alessandra Frabetti