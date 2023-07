Riondino e Vergassola protagonisti di “Morgante e Margutte” a Palazzo Reale

Dedicata ai poemi cavallereschi, la rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi”, ideata e diretta da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova, prosegue venerdì 21 luglio 2023 con due appuntamenti. Nel Salone da Ballo di Palazzo Reale, in via Balbi 10, alle 20.30 David Riondino e Dario Vergassola danno vita a “Morgante e Margutte” dal “Morgante” di Luigi Pulci.

Morgante e Margutte sono il gigante e il mezzo gigante protagonisti del poema eroicomico scritto da Luigi Pulci per divertire la corte dei Medici. I paladini della Chanson de Roland sono diventati antieroi dediti alla vita da taverna piuttosto che alla guerra santa. David Riondino e Dario Vergassola si immedesimano nelle trame spregiudicate e burlesche dei due straordinari personaggi, il primo come diretto discendente del verseggiare all’improvviso così diffuso già nella Toscana del Pulci, il secondo con il tono disincantato del ligure doc. Una collaudata sintonia artistica e umana che sul palco fa scintille.

Prima dello spettacolo, alle ore 19 nel Salotto del Tempo si riuniscono gli iscritti al terzo e ultimo appuntamento de “Il greco in tasca live”, lezione di greco per tutti tenuta da Stella Tramontana che, con il tutto esaurito, ha riscosso un’attenzione imprevedibile e ottenuto un successo significativo. Si tratta di un divertimento in grammatica per riconoscere che tutti noi, senza saperlo, il greco antico lo parliamo tutti i giorni. Un viaggio lungo sei millenni per scoprire chi siamo, un percorso tra storia, cultura, lingua e letteratura. Grammatica e filologia senza paura di finire in una polverosa lezione, ma come chiavi d’accesso ad un mondo, quello greco, a cui dobbiamo il teatro, la filosofia, la medicina, la matematica, l’astronomia.

Posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it. Il biglietto per la lezione è valido per lo spettacolo a seguire.

La rassegna “Parole antiche per pensieri nuovi” fa parte del progetto ideato da Sergio Maifredi, prodotto da Teatro Pubblico Ligure e Palazzo Reale di Genova con il sostegno della Regione Liguria, vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto (comprensivi della visita al Museo). Prenotazioni al numero 348 2624922 (anche whatsapp). Oltre a Palazzo Reale vede coinvolti Luni in provincia della Spezia con l’ottavo “Portus Lunae Art Festival”, Ventimiglia in provincia di Imperia con il terzo “Albintimilium Theatrum fEst”, la Villa Romana del Varignano a Porto Venere in provincia della Spezia, la Fortezza Firmafede di Sarzana in provincia della Spezia, il Forte Santa Tecla di Sanremo in provincia di Imperia e il Forte San Giovanni di Finale Ligure in provincia di Savona. Sono parchi archeologici o fortezze che Teatro Pubblico Ligure dal 2014 ha coinvolto nel progetto STAR Sistema Teatri Antichi Romani.

Biglietti: €10 intero, €8 ridotto (over 65), €5 agevolato (card annuale MNG e aventi diritto ingresso gratuito museo). La visita al museo è inclusa nel biglietto d’ingresso arrivando 1 ora prima o dopo lo spettacolo (chiusura museo ore 23)

Prenotazione allo spettacolo: mailticket.it

Info e prenotazioni alla lezione 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it

Info Palazzo reale 010 2705232 / 010 2705236

palazzorealegenova@cultura.gov.it

foto: Max Valle