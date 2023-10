A Palazzo Ducale l'unica data italiana del Monumental Tour, lo spettacolo che ha incantato l'Europa

Dopo le spettacolari esibizioni che hanno unito migliaia di spettatori e conquistato milioni di visualizzazioni sui social, il Monumental Tour, fondato e creato dal DJ francese di fama mondiale Michael Canitrot, farà una tappa indimenticabile al Palazzo Ducale di Genova il 20 ottobre, esordio assoluto in Italia. Questo spettacolo, unico nel suo genere, fonde senza soluzione di continuità i mondi della musica elettronica, dell'ipnotico video mapping e del patrimonio culturale.

Con il patrocinio della Commissione Nazionale Francese per l'UNESCO, il Monumental Tour rappresenta un concetto innovativo di tournée che fonde armoniosamente musica elettronica, patrimonio culturale e arte digitale. Questa esperienza immersiva invita i partecipanti a riscoprire monumenti iconici da una prospettiva completamente nuova. La colonna sonora, curata da Michael Canitrot, si armonizza perfettamente con la grandiosa scenografia, caratterizzata da spettacoli di luce accattivanti e video mapping all'avanguardia.

Al di là del suo coinvolgente valore di intrattenimento, il Monumental Tour cerca anche di infondere un senso più profondo per la celebrazione e la valorizzazione del patrimonio storico mondiale, attirando un pubblico eterogeneo, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale di preservare il nostro patrimonio comune per le generazioni a venire. Come dimensione aggiuntiva, il Monumental Tour mette in risalto la scena musicale elettronica emergente, ospitando giovani artisti in ogni edizione. Il DJ francese Michael Canitrot e il suo ospite italiano, Dukwa, si uniranno per un concerto unico di fronte a Palazzo Ducale venerdì 20 ottobre.

Il concerto avrà inizio alle ore 20:45 alla base di Palazzo Ducale, in Piazza Matteotti. A partire dalle 21:30 inizierà lo spettacolo "Monumental", con giochi di luce e proiezioni di video mapping creati dal collettivo di artisti francesi AV-Extended che accompagneranno il set del DJ Michael Canitrot.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Costa Crociere per il suo 75° anniversario.

Ingresso libero

www.monumental-tour.com

Michael Canitrot

Appassionato di storia, architettura e ambasciatore della cultura elettronica, il DJ-producer Michael Canitrotpresenta il Monumental Tour. Appoggiato dalla Commissione Nazionale Francese per l'UNESCO, il Monumental Tour è un concetto di tournée che fonde perfettamente musica elettronica, patrimonio e arte digitale. Offre l'opportunità di collegare il passato con il futuro, offrendo una nuova prospettiva di riscoperta dei nostri monumenti. Questa esperienza mira anche a infondere significato alle celebrazioni, attirando nuovi spettatori in questi siti storici e sensibilizzando sull'importanza di preservare il nostro patrimonio per le generazioni future. Le recenti esibizioni al Palais-Royal, al Castello di Vincennes e all'Abbazia di Mont-Saint-Michel sono state viste da milioni di persone sui social media e in televisione. Michael Canitrot e il suo Monumental Tour sono stati recentemente premiati all'Institut de France durante la cerimonia per la Storia e il Patrimonio, ricevendo un premio speciale dalla giuria. Questo segna un risultato innovativo per un artista di musica elettronica e Michael Canitrot ha molte altre meraviglie del nostro patrimonio da animare con il suo tocco immaginativo. La sua ambizione di fondo è quella di affermare la musica elettronica come parte venerata delle arti e del patrimonio culturale.