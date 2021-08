Monte Zatta: il respiro del bosco, escursione

La faggeta del Monte Zatta libera la mente e trasmette una sensazione di benessere unica.

Qui di seguito le specifiche dell’escursione guidata di domenica 8 agosto.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

a cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

L’impianto di aria condizionata può essere la prima soluzione, sappiate però che non è l’unico rimedio a questa torrida estate. Uno splendido habitat che fa bene anche al buon umore è rappresentato dal bosco, il miglior alleato per chi ama camminare.

Domenica 8 agosto la faggeta del Monte Zatta sarà un’oasi perfetta dove trovare refrigerio, osservare i raggi di luce che filtrano tra le fronde, abbracciare un faggio secolare, ascoltare i suoni e accogliere tutta l’ombra del mondo. Il sentiero che sale verso l’Alta Via dei Monti Liguri consente di rigenerarsi e riconnettersi con il mondo.

Anche il Monte Zatta è custode di questa “conoscenza accumulata”, i suoi boschi sanno di storie che si perdono nel tempo, i suoi faggi sono roccaforte della memoria della vita della valle.

La curiosità e i passi dei partecipanti daranno voce a queste straordinarie creature viventi. Come ogni bosco che si rispetti, anche la foresta demaniale dello Zatta racchiude al suo interno qualche albero maestoso: il “Faggio 40” ha saputo con la tenacia e caparbietà di vecchi guerrieri, affrontare e superare le insidie del tempo, del clima, delle stagioni.

Nascosto e protetto dalla complicità della faggeta, questo vecchio patriarca, seppure coricato, non si arrende! Ma lo Zatta è anche il cardine delle valli Graveglia, Vara e Taro, quindi la magia del bosco non precluderà un altro aspetto gratificante dell’escursione guidata: il panorama che si apre dalla cresta sommitale, dove è evidente la transizione fra l’ambiente mediterraneo e quello appenninico. Ad aspettare i partecipanti sulla via del ritorno sarà un luogo dimenticato, ammantato da leggende e racconti: l’ex colonia Antonio Devoto.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 8 agosto

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: al Passo del Bocco, ore 10:30

Rientro alle auto fine escursione previsto per le 16:30 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: E (Escursionistica)

Dislivello: + - 600 metri circa

Durata della camminata: 4:30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo.

