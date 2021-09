Monte Penna, fresco diversivo nelle terre del Dio Pen

L’aria frizzante del nostro Appennino ci mette voglia di camminare ai piedi di una delle più famose cime della Liguria, il Monte Penna, che emerge come una lama di roccia basaltica sopra la Foresta Demaniale omonima.



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.



Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.



La vetta del Monte Penna, di forma acuta e prominente, si raggiunge dal versante orientale, lungo una cengia dove un corrimano metallico agevola la progressione. Questa lama di roccia basaltica, posta a cavallo delle valli Aveto e Taro, emerge sopra la Foresta dove i Liguri veneravano il mitico dio Pen, considerato il protettore dai pericoli della montagna.

Dal Rifugio Casermette del Monte Penna salirete al Passo del Chiodo e attraverso la faggeta raggiungerete La Nave: una vallecola che ricorda nella forma la chiglia di una nave. Una volta raggiunta la forcella del Penna e del Pennino, affronterete il passaggio attrezzato ma facile che porta in vetta (modesti passaggi di 2° grado). Dalla cappelletta e dalla grande statua della Madonna la vista spazia dalle Alpi Marittime alle Alpi Centrali, dalla Corsica al Monviso.



La discesa dal versante sud-est, semplice e rilassante, si immerge in una stupenda faggeta, che costituisce un complesso demaniale tra i più preziosi della regione. Al Passo dell’Incisa, antico valico di confine tra gli Stati Sardi e il Ducato di Parma, forse venne combattuta nell’anno 176 a.C. l’epica battaglia tra Liguri e Romani, di cui riferisce Tito Livio. La strada sterrata dove converge anche l’Alta Via dei Monti Liguri, vi riporterà alla Casa Forestale, non prima di aver visitato lo stupendo laghetto del Penna! Tutto questo in magica simbiosi con la natura!



Testo di Enrico Bottino



NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.



DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE



Tipologia itinerario: escursione ad anello



Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.



Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Venerdì 17 Settembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.



Appuntamento ore 10:15 presso il parcheggio vicino al Rifugio Casermette del Penna. Impostare sul navigatore: Rifugio Casermette del Monte Penna (Attenzione: non impostate “Rifugio del Penna”, altrimenti vi porta in altro luogo che non c’entra nulla con il luogo di ritrovo della nostra escursione guidata)



Come arrivare al luogo dell’appuntamento:

• Come arrivare al luogo dell’appuntamento dalla riviera: Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Lavagna, alla rotonda prendere Via Mozzia/SP33, seguirà SP586 in direzione di SP75 e Valle D’Aveto. A Rezzoaglio prendere SP654, seguirà SP75 per il Rifugio Casermette del Monte Penna! Questo è il link di google maps: https://goo.gl/maps/k36A5NMNguTMWCqq9

• Come arrivare al luogo dell’appuntamento dalla Val Trebbia: Per chi proviene dall’Alta Val Trebbia, suggeriamo di prendere la SP56 da Montebruno, direzione Barbagelata, fino al Passo della Scoglina; si prosegue sempre sulla SP56 fino a intersecare la SP586. A Rezzoaglio prendere SP654, seguirà SP75 per il Rifugio Casermette del Monte Penna! Questo è il link di google maps: https://goo.gl/maps/8Sp9dVgZt3UfEFeT7



Rientro alle auto fine gita previsto per le 16:30 circa.



Pranzo al sacco



Difficoltà: E (Escursionisti). L’itinerario richiede una certa esperienza in montagna, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. C’è un tratto che sale in diagonale verso la cima del Penna, la traccia è larga e comunque per sicurezza è stato predisposto un corrimano fisso.



Dislivello: + - 350 metri



Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.



Equipaggiamento consigliato: scarponi, abbigliamento comodo e sportivo.

