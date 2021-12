Monica Rossi project presenta uno spettacolo contro il femminicidio

Si intitola "Ritornerai" il nuovo spettacolo di Monica Rossi Project che vuole sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

In scena domenica 12 dicembre 2021 alle 18 presso il Teatro Stradanuova di Genova in vico Boccanegra.

In un contesto sociale in cui purtroppo i casi di violenza domestica o sulle donne in genere sono in aumento, Monica Rossi (ideatrice del progetto) ha pensato di diffondere il messaggio sfruttando diversi mezzi artistici: la musica e la recitazione.

Partendo dai capolavori dei nostri cantautori italiani e in particolare dal brano "Ritornerai" di Bruno Lauzi che dà il nome al tutto, lo spettacolo racconta la storia di un amore disturbato, vista dall'immaginario dell'uomo. La vicenda sfocia poi in violenza ed infine in un omicidio che porterà lui, convinto di poter essere l'unico a possederla, a commettere suicidio.

La stessa Monica racconta: “Con questo spettacolo non voglio mettere le donne contro gli uomini, anzi. Il messaggio che vorrei dare è quello che uomo e donna possano insieme combattere il femminicidio, come fossero una cosa unica.”

Scritto e interpretato da Monica Rossi (cantante), Fabio Massimo Amoroso (attore, voce narrante), Roberto Raneri (pianoforte), Andrea Sirianni (chitarra acustica ed elettrica). Sul palco anche i ballerini di tangueros Angela Lucerna, Alessandro Uccello, Patty Merlo e Luca Florenzano.

Informazioni: domenica 12 dicembre ore 18 al Teatro Stradanuova in Vico Boccanegra a Genova

Ingresso 15 euro. Parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Riot. Evento organizzato nel rispetto delle norme anticovid.

Contatti: monicarossiproject@gmail.com