Caro Franco: il mondo musicale di Franco Cerri - Gurrisi Organ Trio

Un tributo alla musica dello storico chitarrista italiano Franco Cerri, musicista e uomo straordinario, ad opera dei musicisti che lo hanno affiancato in molti concerti e sessioni in studio, dopo essersi formati nella sua scuola. Franco Cerri, universalmente riconosciuto come uno dei massimi interpreti della chitarra jazz nel mondo, in Italia è stato anche un grande divulgatore e un maestro diretto per tantissimi musicisti di tutte le generazioni.

L'Organ Trio con Alberto Gurrisi (organo), Alessandro Usai (chitarra) e Roberto Paglieri (batteria), ha voluto intraprendere un progetto che prevede l’uscita di una serie di volumi, esplorando tutta la musica di Franco, attraverso le sue composizioni e le sue brillanti interpretazioni di altri compositori a lui cari.