Il Mondo di Akira Toriyama

L’Associazione DEAI, nell’ambito del progetto “Manga per scoprire il Giappone”, Vi invita a La Feltrinelli di Genova, per scoprire questo mondo affascinante in una serie di incontri patrocinati dal Consolato generale del Giappone.

Questa volta l’incontro è dedicato al grande fumettista Akira Toriyama. La notizia della sua morte prematura ci ha suscitato un immenso senso di smarrimento. Toriyama è considerato uno dei mangaka che ha influenzato maggiormente la storia del fumetto e dell’animazione giapponese: molti autori delle generazioni successive hanno detto di essersi ispirati a Dragon Ball nelle proprie opere. Le sue storie, dallo stile e character design inconfondibili, lo hanno reso uno degli autori più amati al mondo. Ripercorriamo insieme la sua carriera, ricordando i suoi capolavori e i suoi disegni geniali. Dopo la conferenza ci sarà la presentazione del progetto Shogi (gli Scacchi giapponesi) - a cura del socio DEAI Gherardo Rapallo. Vi aspettiamo sabato 13 aprile alle ore 16:30 presso La Feltrinelli Genova in Via Ceccardi 16.

“DEAI” in giapponese significa “INCONTRO”

DEAI - Associazione culturale è stata fondata da Megumi Akanuma, Ambasciatrice di Genova nel Mondo e i suoi amici amanti del Giappone, per proporre tante occasioni di "incontro" in ambito culturale, artistico e sociale per accrescere la collaborazione tra i due Paesi e promuovere la nostra bella Città.

Email: associazionedeai@gmail.com

https://www.pegli.com/deai/deai-e-feltrinelli-13-aprile-2024/

https://www.facebook.com/deaiassociazione