"Mondiale di calcio tennis": il torneo a San Teodoro

Dal 4 al 29 maggio, presso il campo sportivo di via Lugo, il San Teodoro Ketzmaja organizza il "Mondiale di calcio tennis": saranno presenti 32 nazionali divise in 8 gironi da 4 squadre.

Ogni sera si giocherà un girone. Per iscriversi al torneo basta recarsi al Nippo's Bar in piazza Sopranis dove è presente il foglio con tutte le nazionali presenti: bisognerà scegliere la nazionale e indicare i 4 nominativi dei 4 giocatori (si giocherà 3vs3), e si pagherà la quota di iscrizione che è di 120 euro a squadra.

La quota di iscrizione comprende un kit di 4 t-shirt rappresentante la propria nazione e 4 mascherine personalizzate del mondiale da utilizzare all'interno e all'esterno della struttura. Ogni squadra troverà al campo il kit sopra descritto. Per l'accesso al campo è stato studiato un percorso che ogni giocatore dovrà rispettare per accedere.

Si giocherà su due campi regolamentari e le partite saranno seguite da due giudici di linea per ogni campo. Ci sarà il fotografo di campo che seguirà ogni partita e tutte le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook San Teodoro Ketzmaja, sarà allestita un'area dirette in cui tutte le partite potranno essere viste in diretta sui social.

Ci saranno premi per le prime tre classificate, il primo posto oltre ad aggiudicarsi la replica ufficiale della coppa del mondo, riceverà per ogni giocatore un buono per una cena per due persone presso l'osteria Dei Vassallo, il secondo premio sarà invece sempre un buono da due persone per ogni giocatore, per pizza birra e caffè presso i bagni Italia, mentre la terza nazionale classificata riceverà - sempre per ogni giocatore - un buono per due persone per un aperitivo agli Stelli sul Mare.

«Come società abbiamo deciso di dare una mano anche ai ristoratori, ci sembra un bel gesto. Da parte nostra stiamo facendo il massimo per creare un grande evento, ovviamente tutto in sicurezza rispettando i protocolli» dicono gli organizzatori.