"Moliendo café", passeggiata interculturale Migrantour con degustazione di caffè

Sabato 27 maggio alle 15:00 “Moliendo café” una passeggiata interculturale Migrantour con degustazione di caffè. Il percorso partirà da Piazza Dei Cinque Lampadi per terminare ai Truogoli di Santa Brigida parte e fa scoprire ai partecipanti il mondo variegato e affascinante legato al caffè, in un viaggio dalla penisola arabica alle Ande del Venezuela e all’Africa per conoscere storia, usi e curiosità di questa bevanda tanto apprezzata.

Alla fine del tour, ai Truogoli di Santa Brigida, i partecipanti assisteranno alla cerimonia del caffè, condotto da Nazareth e la sua famiglia di Torte e Farinate, secondo il rito che viene solitamente svolto in occasione di feste in Etiopia ed Eritrea. In un braciere con la carbonella verranno tostati i chicchi di caffè crudi, che saranno poi macinati e messi sul fuoco nella Jebena, una caffettiera tipica. Infine, verrà servito in tazzine tradizionali accompagnato da Pop-corn e Ambascià, un pane tipico di forma rotonda leggermente dolce preparato con semi di cardamomo e con decorazioni fatte prima della cottura.

Le proposte Migrantour Genova, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono passeggiate condotte da cittadini di origine straniera, nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, itinerari urbani che in poco tempo permettono di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, facendoci vivere sotto una nuova veste alcuni quartieri del Centro Storico, oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere (che gestiscono anche numerose realtà commerciali), sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Info e prenotazioni:

Costo della passeggiata 15 € a partecipante, comprensivo di degustazione (soggetta a conferma, minimo di 6 partecipanti).

Mail: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Telefono: 0105578280