Doppio appuntamento a tutto jazz a Molassana targato Assoartisti Confesercenti

Fin settimana a tutto jazz a Molassana. Prosegue l’impegno di Assoartisti Confesercenti Genova per la valorizzazione del quartiere, dove nel weekend è in programma addirittura un doppio appuntamento. Si comincia sabato 11 marzo alle 20 al centro sociale G.A.U. di piazza Suppini con il concerto del Simone Magioncalda Trio che vedrà il giovanissimo chitarrista classe 2006 accompagnato da due dei più noti musicisti della scena jazz genovese: Dino Cerruti a contrabbasso e basso elettrico e Rodolfo Cervetto alla batteria.

La serata consisterà in un’apericena musicale dedicata alla storia della chitarra nel jazz, dagli stili Dixieland e New Orleans a Charlie Christian, Wes Montgomery e Django Reinhardt, seguendo lo sviluppo tecnologico conosciuto dallo strumento nel corso degli anni e pienamente sfruttato dai vari Bill Frisell, John Scofield, Pat Metheny, John Abercrombie. Contributo di partecipazione 15 euro con prenotazione obbligatoria telefonando allo 010.802344 oppure al 348.5210968.

Domenica 12 marzo alle 18:30, poi, sarà la volta del secondo appuntamento con “L’Ortica in Jazz” che avrà per protagonista il Trio Bêbado composto da Enrica Capilli alla voce, Gioele Mazza alla chitarra e Nicola Marogna a basso, percussioni, cavaco e mandolino. Il termine Bêbado è una parola portoghese che, tradotta letteralmente, significa “ubriaco” e rappresenta proprio l’ebbrezza baudleriana, l’inebriarsi di vino, poesia e virtù. Questo concetto si ritrova più volte nella Bossanova suonata dai Bêbado in un viaggio nella musica brasiliana che tocca anche la samba e lo choro.

La domenica successiva, 19 marzo, la minirassegna al Teatro dell’Ortica si concluderà con il concerto di Stefano Mati al sax, Gianluca Gallucci al contrabbasso e Alessandro Negri alla batteria. Al termine degli spettacoli ci sarà spazio per le jam session con quanti vorranno partecipare. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro per under 14, over 65, soci Coop, Genova Musei, possessori di Green Card e studenti universitari. Prevista una riduzione anche per quanti si presenteranno con il proprio strumento per partecipare alle jam session. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare allo 010.8380120 (da lunedì a venerdì ore 10-16), organizzazione@teatrortica.it, www.teatrortica.it