Bdrmm e Bouquet of Madness per i nuovi appuntamenti con il Mojotic Festival a Sestri Levante

Prosegue a Sestri Levante il Mojotic Festival 2023, l’edizione numero 13 del festival musicale ideato, organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale Mojotic. Mojotic s’impegna da sempre a reinventare e rilanciare strutture e aree già esistenti che permettano di supportare la crescita e lo sviluppo del progetto. In diciotto anni, i volontari dell’associazione hanno organizzato oltre 130 eventi in sedici spazi diversi tra cui club, teatri, baie, spiagge, conventi, parchi, bocciofile, circoli, piazze, cortili e balconi. Mojotic, dal 2009, primo in Italia, promuove con successo un evento di Silent Disco capace di attirare attenzione e pubblico da tutta Italia diventando un modello nazionale. Questo evento, unico nel suo genere, unisce intrattenimento e musica dal vivo sensibilizzando il pubblico sui problemi legati all’inquinamento acustico.

Il prossimo appuntamento è mercoledì 23 agosto al Teatro Arena Conchiglia con i Bdrmm. Inizio concerto ore 21, biglietti disponibili su Ticketone e Dice. I bdrmm sono una band di quattro elementi con sede a Hull e Leeds. Dal punto di vista musicale, le loro influenze si rifanno a The Cure, Deerhunter e DIIV. La band indica i RIDE e i Radiohead tra i principali punti di riferimento. Ci sono anche echi di krautrock e post-punk, dai The Chameleons ai Protomartyr, oltre al proto-shoegaze di 'The Comforts Of Madness' dei Pale Saints.

Dopo essersi formata nel 2016, la band ha suonato incessantemente, supportando artisti del calibro di Fat White Family, Her's e V**gra Boys. Il passaparola sui live della band è cresciuto rapidamente e i loro primi dischi sono stati coverizzati da artisti del calibro di So Young e The Line Of Best Fit. Quando Steve Lamacq li fa passare nel suo programma Recommends della BBC Radio 6 Music, la band viene notata dai Sonic Cathedral. L'etichetta ha ristampato il primo singolo 'C:U' su un 7" nell'ambito del Singles Club e lo ha seguito con l'EP compilation 'If Not, When?', che ha registrato il tutto esaurito e ha conquistato legioni di nuovi fan, tra cui Lauren Laverne, Huw Stephens e John Kennedy.

Alla fine del 2019 hanno registrato il disco di debutto di 10 tracce, 'Bedroom', presso lo studio The Nave di Leeds con Alex Greaves (Working Mens Club, Bo Ningen), poi masterizzato a Brooklyn da Heba Kadry (Slowdive, Beach House). Pubblicato nel luglio del 2020, il disco è un debutto estremamente riuscito e un vero passo avanti rispetto ai primi singoli, sia dal punto di vista sonoro che dei testi; parole come "It's not that I didn't try and keep my shit together / This whole ordeal just took over" (dal brano 'Gush') sembrano adattarsi perfettamente ai tempi e parlare a un pubblico stanco della pandemia. Come conseguenza, 'Bedroom' diventa uno dei successi underground del lockdown, secondo The Guardian, con recensioni entusiastiche ovunque. Dopo aver fatto il pieno di ascolti, aver venduto una stampa dopo l'altra ed essere entrato nelle classifiche ufficiali del Regno Unito in tre diverse occasioni, è finito nella Top 10 degli album del 2020 di Rough Trade.

A fine giugno arriva 'I Don't Know', il secondo album che, come per il precedente, vede Alex Greaves alla produzione. Definito tra i migliori lavori del 2023, il disco, pubblicato per Rock Action (l'etichetta dei Mogwai) va ascoltato tutto d'un fiato, tra ipnotici beat, trip hop ed alternative rock, per un viaggio sonoro pieno di colori e sfumature, dove lo shoegaze è ormai un lontano ricordo.

Giovedì 24 agosto tocca invece a Bouquet of Madness. Inizio ore 21, biglietti disponibili su Dice. Bouquet of Madness – per gli amici BOM – è un podcast di true crime che tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti. Come tanti progetti coevi è nato durante il lockdown, quando Federica e Martina dopo anni di amicizia si sono dette: “non sarebbe bello fare qualcosa insieme??. Entrambe sono appassionate di misteri e cronaca nera, affezionate ascoltatrici tra gli altri di My Favourite Murder, il podcast condotto da Karen Killgariff e Giorgia Hardstark, quindi la decisione sul tema da trattare è stata semplice. Questo le ha ispirate a iniziare e a buttarsi in un percorso tutto loro nel mondo del podcasting.

Si approcciano al crime in modi molto diversi: Martina ama immergersi nel buio e guardare l’orrore negli occhi, mentre Federica lo fa da controfobica e la cosa che più la terrorizza sono i serial killers. Tutte e due nascono come youtuber e negli anni hanno spaziato su vari media e piattaforme social (Instagram, twitch ecc…). L’esperienza maturata in modo così poliedrico ha permesso loro di condensare il tutto, portando in essere BoM, il punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre alla luce del rispetto e del ricordo di chi, in quelle storie, ha perso la vita.