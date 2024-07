Mojotic Festival 2024, cinque appuntamenti tra Genova e Sestri Levante

Non solo Sestri Levante: il Mojotic Festival, l’edizione numero 14 del festival musicale ideato, organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale Mojotic, approda anche l Porto Antico di Genova. La manifestazione si sdoppia, con tre appuntamenti a luglio in Piazza delle Feste e due serate al Teatro Conchiglia di Sestri Levante durante il mese di agosto.

Mojotic s’impegna da sempre a reinventare e rilanciare strutture e aree già esistenti che permettano di supportare la crescita e lo sviluppo del progetto. In diciotto anni, i volontari dell’associazione hanno organizzato oltre 130 eventi in sedici spazi diversi tra cui club, teatri, baie, spiagge, conventi, parchi, bocciofile, circoli, piazze, cortili e balconi. Mojotic, dal 2009, primo in Italia, promuove con successo un evento di Silent Disco capace di attirare attenzione e pubblico da tutta Italia diventando un modello nazionale. Questo evento, unico nel suo genere, unisce intrattenimento e musica dal vivo sensibilizzando il pubblico sui problemi legati all’inquinamento acustico.

Il primo appuntamento è giovedi 4 luglio con i Royel Otis. Dopo essersi formati nel 2019, pubblicando gradualmente musica durante la pandemia, i Royel Otis continuano la loro inarrestabile ascesa. Recentemente sono stati nominati Breakthrough Artist del 2023 agli ARIA Awards, riconoscimento a cui è seguito un tour nazionale con date molte date sold out, una performance di debutto al festival Splendour in the Grass e un entusiasmante tour tutto esaurito nel Regno Unito e in Europa, incluse le esibizioni al Leeds and Reading Festival, Electric Picnic, Pukkelpop, End of the Road e altro ancora, il tutto nella prima metà del 2023 – e in supporto al loro terzo EP, Sofa Kings.

Lunedì 8 luglio sarà la volta di Tony Ann. Virtuoso di professione, è un pianista solista con idee grandiose. Fonde con effetti mozzafiato lo stile moderno e classico. Appassionato conoscitore d’armonia, Ann cerca costantemente nuovi modi non solo per oltrepassare i confini della musica neoclassica e strumentale, ma anche della musica popolare. Ann utilizza con maestria tutti e ottantotto i tasti a sua disposizione, regalando composizioni originali intrise di emozione, tecnica e ampiezza. Con oltre 100 milioni di visualizzazioni e un seguito complessivo di oltre 5 milioni di followers sui social media, Ann ha navigato con grande successo nel mondo online, introducendo le nuove generazioni alla musica neoclassica, in particolare attraverso la sua serie “#playthatword”. Utilizzando l’alfabeto scritto sulla sua tastiera, Ann ha creato composizioni originali basate su parole suggerite dal suo pubblico, molte delle quali sono state ufficialmente pubblicate.

Si prosegue giovedì 18 luglio, sempre in Piazza delle Feste al Porto Antico, con i King Hannah. Durante il loro primo tour negli Stati Uniti, i King Hannah faticavano a credere dove il loro debut album, I’m not sorry, I was just being me del 2022, li aveva portati e gran parte del loro secondo album, Big Swimmer, uscito su City Slang il 31 maggio e anticipato dal singolo omonimo che vede la collaborazione di Sharon Van Etten, nasce da storie e riflessioni sui loro viaggi mentre il duo condivideva il palco con Kurt Vile, Kevin Morby, Thurston Moore e festival in tutta Europa e Nord America.

Giovedì 8 agosto al Teatro Arena Conchiglia arrivano i Tapir! – sestetto di South London formato da Ike Gray (voce/chitarra), Will McCrossan (tastiere/macchina da ritmo), Tom Rogers-Coltman (chitarra/saxofono), Ronnie Longfellow (basso), Emily Hubbard (cornetta/synth) e Wilf Cartwright (batteria/violoncello) – una “fusione” di arte musicale, teatrale, mitologica, artistica, narrativa destinata alla condivisione. Nel loro cammino, hanno avuto la fortuna di lavorare con una pletora di persone di talento – tra cui Kyle Field (Little Wings), Honeyglaze, Hywel Pryer, Lilo e Joseph Futak – con cui hanno collaborato per la realizzazione del loro progetto multidisciplinare: il debut album The Pilgrim, Their God and The King Of My Decrepit Mountain.

Utilizzando dipinti, scenografie, paesaggi sonori, costumi e cortometraggi nei loro spettacoli dal vivo, i “Tapir!” invitano lo spettatore nel loro mondo emozionante e misterioso.

Il Mojotic Festival 2024 chiude i battenti giovedì 29 agosto con Ty Segall. Dopo nemmeno un anno e mezzo dall’ultimo Hello, Hi, il musicista, cantautore e produttore discografico di Laguna Beach, Ty Segall arriva in Italia con il suo quindicesimo album in studio, Three Bells, pubblicato via Drag City Records il 26 gennaio. Oltre ai singoli Eggman e Void, già pubblicati negli scorsi mesi, nell’album è contenuto il nuovissimo My Room, il cui video è stato diretto da Matt Yoka e dallo stesso Ty Segall. Dopo l’opus di introspezione acustica del 2022, Hello, Hi, Ty Segall ci regala un viaggio ancora più profondo e selvaggio dentro di sé. In Three Bells Ty Segall s’immerge in un viaggio profondo nel suo subconscio, un’odissea ossessiva per esprimere sé stesso e cercare risposte alle domande che spesso ci costringiamo a fare da soli, quando ci troviamo di fronte allo specchio della nostra interiorità.

Info e biglietti su mojotic.it.