Al MOG arriva Il Temporary Oyster Bar di Luca Mantovani

Fine de Claire, Special de Claire, Fine de Claire verte, ostriche di Marennes Oléron. Per cinque giorni, a partire da giovedì 27 fino a lunedì 31 ottobre, il MOG Mercato Orientale Genova ospiterà il temporary corner tutto dedicato al mollusco più celebre al mondo, le ostriche. A guidarlo un autentico fuoriclasse come Luca Mantovani dell'Oyster Cafè di Savona, che ogni anno partecipa all'Oyster Festival di Galway nella consueta gara tra apritori di ostriche (è stato il primo italiano a farlo, una decina di anni fa) con egregi risultati.

Ma nel lungo ponte di fine ottobre le ostriche non saranno l'unica specialità del temporary corner. Spazio anche a moules et frites, gamberi, astici, granchi, Snow Crab e King Crab, che gli appassionati potranno abbinare, secondo un grande classico bretone, alla birra Sweet Stout di Maltus Faber oppure a vini minerali come il Muscadet, il Grüner Veltliner oppure un ottimo Champagne.

“Farsi sorprendere dai gusti, viaggiare con il cibo, conoscere l’essenza di Genova e della Liguria. È questa la regola che vige al MOG e che in questi giorni si rafforza grazie all'apertura temporanea dell'Oyster Bar guidato da Luca Mantovani” raccontano dal Mog.

Una vocazione all'accoglienza che si declina in 10 Cucine di qualità, ognuno con il proprio cavallo di battaglia: dai piatti tipici della cucina genovese al pesce fresco del Mar Ligure; dalla carne agli hamburger, fino a pizza e crunch o alle ricette della tradizione peruviana, pensate per chi vuole provare nuove esperienze gastronomiche. Ma anche il bar della Corte, la Vineria con più di 250 etichette, di 40 sempre a bicchiere e l'Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. A ogni tavolo la possibilità di servirsi presso più Cucine, componendo il proprio menù ideale, in una formula perfetta anche per gruppi di amici e famiglie.

MOG Mercato Orientale Genova

Il MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar della Corte e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L'Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. La balconata del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli ) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l'arco dell'anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini. Il Lunario è il progetto 2022 dedicato a stagionalità e cucina.