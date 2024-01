MOG Mercato Orientale Genova, i nuovi corsi e le proposte del 2024

Si chiama Lo spilucco il nuovo format di cucina lanciato da La Vineria del MOG Mercato Orientale Genova. Una Cucina fresca e colorata che va ad arricchire il già ampio parterre di proposte che si affacciano sulla Corte.

Lo spilucco è una tavola fresca nella quale tutto è preparato al momento, con ingredienti freschi, preferibilmente del Mercato Orientale e italiani. E con una particolare attenzione alle proposte senza glutine, vegetariane, vegane e senza lattosio. Un format adatto a tutte le ore, perfetto per la pausa pranzo, la merenda, l'aperitivo o una sosta più strutturata. Che Lo spilucco sia un luogo pop, inclusivo, pronto a soddisfare i gusti di chiunque, lo si comprende fin dal menù, che si apre con una stuzzicante varietà di combinazioni, proposte in spilucchi, ovvero un'interpretazione moderna delle bruschette, o in panini. Il menù include anche taglieri di salumi italiani e formaggi 100% italiani, sfiziose insalate e piatti unici. In abbinamento un pane che non potrà che ingolosire gli appassionati perché arriva da due numeri uno del calibro di PANEDELLANNO1000 e (per quello senza glutine) Bakery 1970 di Travaglini.

A questa prima novità che riguarda l’offerta ristorativa, se ne affianca un’altra che invece va ad arricchire il calendario di eventi. A partire da giovedì 25 gennaio (per poi ripetersi nelle serate del 1, 8 e 15 febbraio), dalle 19 alle 21, sarà possibile seguire il “mini” corso sul vino Oltre al Calice di Ludovica Cambiaggi che propone una panoramica di questo mondo a chi ancora non lo conosce (ma vorrebbe tanto saperne di più). Qui (www.eventbrite.it/e/biglietti-oltre-al-calice-il-corso-di-vino-per-chiunque-777573652727) il programma completo delle quattro serate e il form per iscriversi.

Il vino (ma anche le birre e i distillati) saranno protagonisti con i nuovi appuntamenti di Saperi e bicchieri. Si comincia il 1 febbraio con la disfida tra tappo a vite e tappo in sughero, per proseguire il 15 febbraio con un abbinamento ultimo giorno del mese, il 29 febbraio, sarà invece la volta di una stimolante degustazione di birre alla cieca. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 19 alle 20.30. Qui il link per iscriversi https://moggenova.it/saperi-e-bicchieri/.

Gli appassionati di cocktail, invece, devono cerchiare in rosso la data del 26 gennaio: a partire dalle 18.30 nella Corte potranno passare una Notte da Camatti, l’amaro simbolo di Genova che sarà il protagonista di una cocktail list dedicata, con gadget in distribuzione per i partecipanti.

E la cucina? Non può certo mancare a inizio del 2024. Si accendono i fornelli con i nuovi corsi dell’Accademia Italiana Chef - dedicati a chi vuole fare della cucina il proprio mestiere - presentati in uno speciale open day il 20 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 (su prenotazione qui https://genova.accademiaitalianachef.com/open-day/), mentre martedì 30 gennaio (dalle 19) sale in cattedra in Aula Fornelli il professor Roberto Avanzino per preparare la focaccia con il formaggio. Un programma molto ricco che andrà intensificandosi nei prossimi mesi, con gli appuntamenti dedicati al Ramen con Daichi, chef di Tamashi Ramen (27 febbraio e 19 marzo), le torte salate gastronomiche con Gastronomia De Micheli (5 marzo) e il riso arrosto della tradizione con Mauro Risso (13 febbraio). Tutti gli eventi in programma: https://moggenova.it/eventi-corsi/.

Il MOG però si conferma anche una tappa immancabile per le famiglie con gli appuntamenti di Tana! e Libri a merenda tenuti dalle educatrici de Il Sogno di Tommy (ogni sabato dal 20 gennaio dalle 14 alle 17). Domenica 28 gennaio dalle 17.30 alle 18.30, i più piccoli sono pronti a calcare il palco con Maniman Teatro e i loro spettacoli inscenati da bambine e bambini.