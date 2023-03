La festa di San Patrizio e gli eventi di marzo al MOG Mercato Orientale Genova

Il MOG Mercato Orientale Genova è pronto per l'attesissima ricorrenza di San Patrizio, che sarà protagonista nel weekend del 17 e 18 marzo. Venerdì 17 infatti si festeggerà il Santo Patrono dell’Irlanda con una serata in musica che vedrà esibirsi i Red Feather's Fellow come momento clou di una festa tematizzata anche dai tanti gadget pensati per l’occasione. Il giorno dopo, invece, si rinnova il fortunato connubio con la palla ovale e sugli schermi del MOG saranno protagoniste le partite del Sei Nazioni di rugby.

Marzo però è anche il mese che dà il via alla primavera e alla bella stagione con i diversi prodotti agricoli che saranno protagonisti nella nuova formula del Lunario diventato stagionale. Due gli appuntamenti dedicati ai sapori dai prati: sabato 18 il seminario esperienziale con Enrica Monzani (www.asmallkitcheningenoa.com) e Fabio Costantini (@fescion.farmer), agricoltore, apicoltore, educatore e influencer e martedì 28 il corso di cucina realizzato sempre con Enrica Monzani e con lo chef Roberto Avanzino, per imparare a preparare tre genovesità vere: gattafin, frisceu e un prebuggiun capace di diventare piatto unico.

Il 2023 però si è aperto anche con tante novità per il target famiglie. Da un lato, infatti, proseguono gli appuntamenti del sabato con “Tana!”, il progetto realizzato in collaborazione con Il Sogno di Tommi – associazione che collabora all’interno dell’Ospedale Gaslini di Genova – che ogni sabato, dalle 14 alle 16, prevede laboratori gratuiti per i più piccoli (dai 3 ai 10 anni), fino a un massimo di 20 partecipanti. Marzo sarà all’insegna della primavera vista con gli occhi dei grandi pittori: sabato 4 “Aspettiamo la primavera” attraverso l'arte di Monet; sabato 11 “Arte e natura” tra gli alberi di Mondrian; sabato 18 “È l'ora della fioritura” insieme a Van Gogh; sabato 25 “La primavera è qui” e porta con sé colori e fantasia di Hervé Tullet. A seguire “Libri a merenda”, dove le operatrici de Il Sogno di Tommi leggeranno fiabe e racconti per i bambini dai 4 agli 8 anni di età.

Ormai un format assodato anche quello di “S-Tralci”, che vede salire sul palcoscenico il vino raccontato da chi lo produce: venerdì 10 a partire dalle ore 19 il viaggio enoico sarà sulle colline del Monferrato alessandrino per conoscere Barbera e Brachetto con Marenco. È possibile degustare un calice o mettersi alla prova con un percorso degustazione di 3 calici a un prezzo promozionale.

Il mese si concluderà, il 30 marzo e fino al 2 aprile, con MHOPS, prima edizione del festival dedicato alle craft beer organizzato in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel di Genova. Infine una sorpresa per gli amanti della musica: domenica 12 marzo alle 20:30 si balla a ritmo di swing grazie alla musica dal vivo della Ban Halen Swing Band.

Il MOG però vuol essere la piazza dove si incontrano tutte le anime della città. E l’Università è sicuramente una di queste. Ecco perché gli studenti universitari nel pomeriggio possono sedersi ai tavoli con wi-fi, per leggere e studiare, godendo di uno speciale sconto del 20% (attivabile all’infopoint mostrando il tesserino universitario) su tutte le consumazioni alle Cucine e alla birreria - spiriteria al centro della Corte.