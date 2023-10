Riaprono i corsi del MOG Mercato Orientale Genova, tra gusto e stagionalità

Prezzo non disponibile

L’autunno segna da sempre l’inizio delle scuole e anche al MOG Mercato Orientale Genova sono ricominciate le diverse attività didattiche legate al gusto, dai corsi per professionisti e appassionati fino ai laboratori per i più piccoli.

L'autunno è una stagione perfetta per conoscere le ricchezze nascoste nei boschi dell’entroterra ligure: a condurre qui gli ospiti del MOG sarà il Lunario di Enrica Monzani con il seminario di sabato 14 ottobre (ore 10.30 -12) interamente dedicato ai funghi.

Il seminario si può prenotare a questo link: www.eventbrite.it/e/biglietti-autunno-seminario-esperienziale-558533297127.

Il 24 ottobre sempre Enrica Monzani con Roberto Avanzino porterà funghi e castagne in tavola con il corso di cucina del Lunario (a questo link il biglietto e il programma completo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lunario-corso-di-cucina-616421833297).

Un tema che proseguirà anche il mese successivo: martedì 7 novembre con Daichi, proprietario e chef di Tamashi Ramen, che creerà la liason perfetta tra la ricetta identitaria giapponese e la gastronomia ligure, in un corso che permetterà ai partecipanti di replicare a casa il ramen (per prenotare e per approfondimenti https://moggenova.it/eventi-corsi/lunario-corso-di-cucina-2/) .

Il percorso del Lunario d’autunno si concluderà poi martedì 21 novembre con Luca Tassistro, titolare della Trattoria Arvigo, e la chef Eleonora Baroni, che cucineranno dalla zucca ai porcini (qui programma e menu https://moggenova.it/eventi-corsi/lunario-corso-di-cucina/).

La stagionalità e i colori dell’autunno vivranno però anche sulla carta grazie a Paola Grazzi di Carta Danza che con i suoi laboratori creativi, sabato 15 ottobre, trasformerà le stagioni in una composizione colorata.

Ottobre, però, è anche il mese dedicato al Festival della Scienza, che ha trovato nel MOG una delle sue sedi privilegiate. Quest’anno sono cinque gli appuntamenti da segnare in agenda: venerdì 27 ottobre ore 18 Il Viaggio del cioccolato, organizzato da Fairtrade Italia e dedicato alla filiera del Cibo degli Dei; sabato 28 ottobre ore 16, martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre alle 18.30 Caffè: una tazzina di scienza, che affronterà storia, chimica e fisica di questa bevanda; giovedì 2 novembre ore 16 Sfida all’ultima fetta! con un approfondimento ricco di curiosità sui principali salumi italiani.

L’aula Fornelli e l’aula Mani in pasta del MOG sono anche la sede di una importante scuola di cucina, l’Accademia Italiana Chef, che ha lanciato la nuova stagione di corsi: il 6 ottobre è iniziato il Corso di pizzaiolo professionista mentre il 29 ottobre prenderà il via il Corso di specializzazione sui primi piatti italiani (per maggiori info: https://moggenova.it/987489265-2/) .

Anche il mondo della didattica del vino, però, ha trovato un proprio spazio grazie alla collaborazione con Fisar: il 4 ottobre nella Sala Superba è cominciato il corso di primo livello per aspiranti sommelier.