Weekend a tutta birra al MOG per gli amanti della palla ovale

Sabato 19 novembre Genova ospiterà la partita di rugby tra la Nazionale Italiana e il Sudafrica nell'ambito delle Autumn Nations Series, veri e propri test di avvicinamento alla Coppa del mondo che si terrà in Francia nel 2023. La squadra azzurra guidata da Kieran Crowley torna sotto la Lanterna dopo otto anni e l'evento sarà celebrato al MOG Mercato Orientale di Genova nell'ambito di un weekend all'insegna di palla ovale e boccale. Il 19 e 20 novembre, infatti, in occasione della partita ci saranno due nuove birre del birrificio Argo, disponibili alla spina, a tema rugby: la Terzo Tempo, cream ale che, come dice il nome, è perfetta per il dopo partita e la stout Aran, tipica birra d’impronta irlandese.

Queste andranno ad affiancare una già ricca dotazione che conta quattro referenze targate Dolomiti (Pils, Rossa, Ottogradi e Non filtrata), ma anche la american IPA Lord Chambray 67, la weisse Erdinger, la blanche Sweetch del birrificio della Granda, la session IPA Sosia del birrificio dei Castelli, la West Coast IPA Senza Glutine Vetra Pale di Vetra e la speciale Birra alla Castagna di Birra Pietra.

Una scelta tra le più ricche in città, resa possibile dal recente raddoppio dell'impianto alla spina che, a partire da settembre, ha consentito al MOG di proporre, in maniera continuativa, dodici birre alla spina (quattro referenze Dolomiti e otto birre a rotazione). Malti e lieviti al Mercato Orientale Genova trovano anche spazio in una proposta in bottiglia che ha un occhio privilegiato per il territorio: Nadir, Maltus Faber e Birrificio del Golfo sono solo alcune delle etichette che meritano l'assaggio.

I tifosi, durante il weekend, potranno anche gustare le specialità delle dieci Cucine del MOG mentre si godono le partite delle Autumn Nations Series che saranno trasmesse secondo questo calendario: sabato ore 14 Italia–Sud Africa; ore 16:15 Scozia–Argentina; ore 18:30 Inghilterra–Nuova Zelanda e ore 21 Irlanda–Australia; domenica alle 14 Francia–Giappone. Per chi assisterà alle partite, sconto del sconto del 10% su tutte le birre, mentre chi sceglierà di guardare il match direttamente dagli spalti di Marassi, è atteso al MOG nel dopo partita per uno speciale terzo tempo: mostrando il biglietto della partita di rugby, avrà diritto a una birra in omaggio.