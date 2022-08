Al Mercato Orientale di Genova un settembre dedicato a birra e nocciole

Il MOG Mercato Orientale Genova è pronto a ripartire dopo l'estate con un settembre tra malti e lieviti. Anzitutto è stato raddoppiato l’impianto alla spina per avere 4 vie dedicate alla Birra Dolomiti e altrettante a rotazione. L’assortimento in bottiglia invece guarda decisamente al territorio con Nadir, Maltus Faber e Birrificio del Golfo. Contemporaneamente cresce anche il calendario di eventi dedicati: si parte mercoledì 28 settembre con la serata Saperi e bicchieri dedicata al Genova Beer Festival, che sarà condotta da Barbara Boero, responsabile Slow Food Liguria per la guida Birre d’Italia e dall’Associazione Culturale Papille Clandestine che organizza la manifestazione.

Dal 12 ottobre fino al 16 novembre, invece, prenderà il via negli spazi del MOG il corso di degustazione base della birra organizzato da Fermento Birra. Sono sei lezioni, che si svolgeranno ogni mercoledì dalle 20:30 alle 23 per quello che è uno dei principali corsi di avvicinamento alla birra organizzati in Italia, finalmente organizzato a Genova. Punto di forza sarà la squadra dei docenti che durante ogni incontro alterneranno alle parte teorica le indispensabili prove di assaggio (4 degustazioni guidate di birre artigianali). Arricchisce il corso la visita ad un birrificio artigianale del territorio (settimo appuntamento). Il costo è di 199 euro, comprensivo di materiale didattico digitale consultabile online, set di 6 bicchieri, penna, block notes, apribottiglie e borsa portabicchieri. Le iscrizioni sono già aperte sul sito di Fermento Birra (www.fermentobirra.com/prodotto/genova-corso-degustazione-birra-base).

Settembre, però, tradizionalmente è anche il mese di raccolta della nocciola e la Liguria può vantare una vera e propria eccellenza come la Nocciola misto Chiavari. Questa sarà messa a tema dal Lunario di questo mese, a partire dal seminario di sabato 3 settembre (ore 10:30 - Sala Superba con prenotazione tramite il sito del MOG, link: https://moggenova.it/eventi-corsi/seminario-sulle-nocciole-misto-chiavari). In questa occasione Enrica Monzani, ideatrice con il MOG del Lunario e autrice del food blog A Small Kitchen in Genoa, sarà affiancata da due ospiti d’eccezione: Andrea Parodi, fondatore dell’azienda Parodi Nutra, che firma anche la famosa Crema Spalmabile alle Nocciole Liguri e Cacao “Il Parodi”, e Andrea Bruzzone titolare dell’omonima enoteca e produttore del liquore “Levantello” alla nocciola Misto Chiavari.

Durante tutto il mese le Cucine del MOG contribuiranno a interpretare il tema con un piatto ideato per l'occasione: Chakula Chema proporrà il Chapati dessert, una padella non lievitata, accompagnata da snocciolata al cioccolato fondente; al Laboratorio Gastronomico Genovese si gusteranno i corzetti in salsa di nocciole; da Mi Rico Perù spazio al Causa di pollo con nocciole tostate ovvero un delizioso tortino di patate con crema di peperoncino giallo, ripieno con pollo, maionese e granella di nocciole; per La Carne dal 1946 tartare con pesto di nocciole; gnocchi al Castelmagno con nocciole croccanti arricchiranno il menù de Lo Scolapasta; pizza con pesto, bufala, mortadella in cottura, granella di nocciole e basilico per Landi Pizza & Crunch; Glam Fish preparerà invece il Gunkan Flambado, una pallina di riso avvolta nel salmone, tartare di salmone e crema di formaggio con topping di granella di nocciole. Menu dedicato per L'Ostaia de Zena: maltagliati al pesto di nocciole, filetto di triglia impanato alle nocciole con ratatouille di verdure di stagione e per chiudere in dolcezza gelato alla nocciola dell’Ostaia. Da non dimenticare anche la proposta della caffetteria OPS... Coffee by Mistakes di Andrea Cremone con il tortino semifreddo alla nocciola e biscotti alla nocciola e i cocktail a tema del Bar della Corte: il Coffeenut con gin, liquore al caffè, liquore alla nocciola Levantello e il Nocciolino con rum scuro, liquore alla nocciola Levantello e Baileys.

Il MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar della Corte e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L'Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. La balconata del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli ) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l'arco dell'anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini. Il Lunario è il progetto 2022 dedicato a stagionalità e cucina.