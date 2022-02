MOG: gli appuntamenti tra birre, vini e laboratori

Domenica in Jazz, aperitivi in lingua inglese, incontri con i produttori, le birre acide spiegate da Lorenzo “Kuaska” Dabove, i laboratori gratuiti per i bambini. Il calendario del Mog ricomincia a trovare la consueta, ricca, scansione, per offrire alla città una piazza di gusto, divertimento e cultura enogastronomica. Info e prenotazioni sul sito del Mog.

Saperi e bicchieri: l’aperitivo bevuto e spiegato

“Saperi e Bicchieri”, gli aperitivi “bevuti e spiegati” che ogni mercoledì sera mettono a confronto appassionati ed esperti del settore sui temi del vino, della miscelazione e della birra.



• mercoledì 16/02 Birre Acide con Lorenzo “Kuaska” Dabove

Lorenzo “Kuaska” Dabove, uno dei maggiori esperti di birra a livello internazionale, racconta davanti al bicchiere uno degli stili più particolari delle birre: quelle acide, capaci di stregare una folta schiera di appassionati.

• mercoledì 23/02 Vini che assicurano conquiste, con Stefano Albenga

Il mondo del vino, raccontato in maniera conviviale dall’esperto Stefano Albenga. In questo caso protagonisti quei vini che possono conquistare il partner.

Tutti i mercoledì ore 18.30 - 20 | Sala Polivalente

Tutti gli appuntamenti sono a numero chiuso.

Biglietti sul sito del MOG o direttamente all’infopoint all'ingresso del MOG

S-Tralci: vini bevuti e raccontati da chi li produce

“S-Tralci” è il titolo del ciclo di incontri di degustazione organizzati in Vineria ogni primo e terzo giovedì del mese con il vino bevuto e raccontato insieme a chi lo produce.

• giovedì 17/02 La Valle D’Aosta in un bicchiere - con Danilo e Nicole di Le Clocher

Le Clocher è un’azienda storica valdostana e i suoi vini sono frutto di una viticoltura eroica, che nasce dalla passione per il territorio e le tradizioni valdostane.

1° e 3° giovedì del mese dalle 18.30 | Vineria

Prenotazione tavolo: eventi@moggenova.it oppure tel. 0108973000

Tana! Laboratori creativi per bambini

“Tana!” è il progetto dedicato ai bambini realizzato in collaborazione con Il Sogno di Tommi che ogni sabato, dalle 12,30 alle 15,30, prevede laboratori gratuiti per i più piccoli (dai 3 ai 10 anni), fino a un massimo di 20 partecipanti. In ogni sessione, i bimbi vengono divisi in tre team di gioco in base alla propria età, per favorire a tutti di divertirsi e imparare. Ogni mese si affronta un tema differente e ogni sabato vengono organizzate attività diverse. Il tema di questo mese è il Carnevale.

• sabato 19/02 costruzione di teatro dei burattini

• sabato 26/02 costruzione e distruzione della pentolaccia!

Tutti i sabati ore 12.30 | sala polivalente

Tutti i laboratori per bambini sono gratuiti. In collaborazione con Il Sogno di Tommi

Iscrizioni e info: eventi@moggenova.it oppure tel. 0108973000

Wine Tasting in inglese

Si può imparare la lingua inglese davanti ad un bicchiere di vino? Sì, e succede al MOG in collaborazione con la scuola inglese Myes. Appuntamento per martedì 22 febbraio alle ore 19.30 in Vineria, per una degustazione di vino in lingua per migliorare il proprio livello di inglese, divertendosi.

Martedì 22 febbraio I ore 19.30 Vineria

In collaborazione con scuola inglese Myes

Per iscrizioni e maggiori info: tel. 010530092

Blue jazz bar

Per le domeniche di aperitivi in Jazz, l’appuntamento per domenica 27 febbraio (ore 18) nello Spazio Eventi del MOG, con il concerto di Giangi Sainato alla chitarra e Dado Sezzi alle percussioni

Domenica 27 febbraio | ore 18 Spazio Eventi

Prenotazione tavolo: eventi@moggenova.it oppure tel. 0108973000

Calendario: il riepilogo

• 16/02 | Saperi e Bicchieri > Birre Acide con Lorenzo “Kuaska” Dabove

• 17/02 | Stralci > La Valle D’Aosta in un bicchiere - con Danilo e Nicole di Le Clocher

• 19/02 | Tana > Laboratori creativi per bambini a tema Carnevale

• 22/02 | Wine tasting in inglese

• 23/02 | Saperi e Bicchieri > Vini che assicurano conquiste, con Stefano Albenga

• 26/02 | Tana > Laboratori creativi per bambini a tema Carnevale

• 27/02 | Blue Jazz bar > con Giangi Sainato alla chitarra e Dado Sezzi alle percussioni