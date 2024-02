Martedì 5 marzo alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà il secondo appuntamento di una serie di conferenze dedicate alla letteratura italiana, a cura di Enrico Parodi. Titolo dell’incontro sarà “Il mito in Foscolo: fuga consolatoria o strumento valutativo della realtà storica?” con Enrico Parodi. L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

Scrive Foscolo: “Il mondo in cui viviamo ci affatica, ci affligge e, quel che è peggio, ci annoia; però la poesia crea per noi oggetti e mondi diversi”. Ma questa creazione di “mondi diversi” non prescinde totalmente dalla realtà. Consola senza illudere fino in fondo. Ragione e fantasia operano insieme. Questo è il miracolo della poesia foscoliana: la proiezione nel mito, la conquista dell’armonia e della bellezza, lungi dallo svolgere una funzione soltanto consolatoria e di evasione dal mondo, si traducono in punti fermi di giudizio, in strumenti valutativi del reale…

Enrico Parodi, già docente di Italiano e Latino presso il Liceo Classico Colombo di Genova, è oggi un appassionato divulgatore di tematiche letterarie e storiche tramite conferenze e corsi tenuti presso diverse organizzazioni e associazioni culturali.