Mistica Festival al Porto Antico e Genova Paranormal Tour

Per la sua seconda edizione in Liguria, il Mistica Festival torna ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova. Sabato 9 e domenica 10 dicembre (dalle 10 alle 20) potrete partecipare ad un evento fuori dall’ordinario, che quest’anno sarà ancora più ricco: 20 conferenze, danze, musica intrattenimento, presentazione di opere artistiche e letterarie, workshop e laboratori insieme a più di 90 espositori del settore.

Troverete rappresentanti di nuove religioni, Neopaganesimo, Wicca, Druidismo, Sciamanesimo, Antica Religione, ma anche Reiki, Studi sul Paranormale, Terapie Olistiche, Divinazione, Cartomanzia e tanto altro. Saranno presenti i rappresentanti di Associazioni Culturali di settore come Fondazione Amon di Genova, l’Accademia delle Arti Magiche, Il Circolo dei Trivi di Milano, l’Associazione Italiana Runologi, Hidden Hunters Mystery Team insieme a moltissimi altri.

Un’esperienza diversa, un luogo non luogo, un modo per incontrarsi e conoscere nuove realtà che si discostano dal quotidiano conosciuto.

Inoltre sabato 9 dicembre, alle ore 15 sarà possibile partecipare al Genova Paranormal Tour: non una semplice visita guidata, ma una vera e propria ricerca sul campo per verificare se nei luoghi che la tradizione indica come infestati, ci siano veramente delle presenze impalpabili che aleggiano. Il pubblico potrà ascoltare dalla voce della guida le storie tenebrose che si celano all'ombra della lanterna e contemporaneamente testare, grazie a una bacchetta rabdomantica da noi fornita, la propria sensibilità nel captare le vibrazioni che provengono dal piano detto “Sottile”.

Il tour è a numero chiuso e prevede una prenotazione a parte.

Tutti gli spettacoli e le conferenze sono compresi nel prezzo del biglietto, tranne gli workshop e il Genova Paranormal Tour che andranno prenotati separatamente sul sito www.misticaeventi.com

Costo dell’ingresso al festival € 7.00

Bimbi fino a 10 anni e disabili - GRATIS

Genova Paranormal Tour € 25.00

Il programma completo e i biglietti sono disponibili online sul sito www.misticaeventi.com ma saranno acquistabili anche in loco e nei punti vendita autorizzati.

foto: fb@misticafestival