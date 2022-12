Arriva il Mistica Festival: mondi esoterici al Porto Antico

Indirizzo non disponibile

Per la sua terza edizione il Mistica Festival sceglie una location suggestiva: il Porto Antico di Genova presso i Magazzini del Cotone. Il 10 e 11 dicembre 2022 potrete partecipare ad un evento fuori dall’ordinario, dove troverete rappresentanti di nuove religioni, Neopaganesimo, Wicca, Druidismo, Sciamanesimo, Antica Religione, ma anche Reiki, Spiritismo, Terapie Olistiche, Divinazione, Cartomanzia e tanto altro.

Saranno presenti i rappresentanti di Associazioni Culturali di settore come Fondazione Amon di Genova, l’Accademia delle Arti Magiche, Il Circolo dei Trivi di Milano, l’Associazione Italiana Runologi, insieme a moltissimi altri. Un’esperienza diversa, un luogo non luogo, un modo per incontrarsi e conoscere nuove realtà che si discostano dal quotidiano conosciuto.

Il programma prevede conferenze, presentazione di libri, più di 70 espositori a tema, workshop, intrattenimento per bambini e qualche sorpresa! Musicisti, artisti, attori, danzatrici e spettacoli per i bambini faranno da cornice ad un evento un po’ fuori dall’ordinario.

L’evento si articola su due giorni:

sabato 10 dicembre dalle ore 10 alle ore 20

domenica 11 dicembre dalle ore 10 alle ore 20

Inoltre sabato 10 dicembre, alle ore 16:30 sarà possibile partecipare al Mistica Mistery Tour: una visita tutta particolare, ricca di aneddoti e di misteri. Un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del Centro Antico di Genova, a cura del team che organizza ogni anno il Ghost Tour nei vicoli di Genova.

Saranno, infatti, misteriosi accompagnatori turistici abilitati, ed esperti specializzati in leggende, a introdurre i partecipanti in un mondo speciale sospeso tra mistero, storia, e fantasia. Sarà sicuramente stimolante introdursi nelle pieghe della Storia, alla scoperta di alcuni aspetti poco conosciuti della città di Genova, di personaggi dalla sinistra fama, di presenze quanto mai curiose e intriganti. Chissà mai che ci si possa imbattere lungo il cammino di ronda delle mura medievali di Malapaga presso Porta Siberia, in una straordinaria compagnia di armigeri, che imperterrita nei secoli, veglia, a scongiurare il pericolo degli assedi.

Chissà poi che i più fortunati tra i partecipanti non si trovino a percepire, poco più oltre nelle vicinanze di Piazza Cavour, i lamenti dei condannati che hanno perso onore e vita per mano del Boia, magari dopo aver incontrato nei dintorni il carro delle anime erranti.

Il tour prevede una prenotazione a parte perché a numero chiuso.

Tutti gli spettacoli e le conferenze sono compresi nel prezzo del biglietto, tranne gli workshop “Magia della Mandragora – I rituali le credenze e gli usi della mitica pianta Uomo” e “Divinazione Ancestrale” che sono prenotabili sul sito seguendo le indicazioni.

Costo dell’ingresso al festival € 7.00

Ingresso al festival + Mistery Tour € 25.00

Bimbi fino a 10 anni e disabili - GRATIS

Il programma completo e i biglietti sono disponibili online sul sito www.misticaeventi.com ma saranno acquistabili anche in loco.