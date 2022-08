“Mistery a Castello Brown”, viaggio nelle detective stories più appassionanti a Portofino

Venerdì 2 settembre il Comune di Portofino, in collaborazione con La Perla del Tigullio Teatro, aprirà le porte di Castello Brown al magico mondo del teatro. A partire dalle ore 19, la meravigliosa struttura a picco sul mare sarà appannaggio dei più grandi detectives del giallo internazionale: in scena “Mistery a Castello Brown” per la regia di Viola Villa che ne cura anche i testi, liberamente ispirati ai romanzi di Conan Doyle, Agatha Christie e Simenon.

Ad accompagnare lo spettatore in uno straordinario viaggio nelle detective stories più appassionanti (sia negli esterni che negli interni del Brown), un anfitrione unico, Antonella Loliva. A Castello Brown tre stazioni di spettacolo vedranno protagonisti: Hercule Poirot interpretato da Raffaele Casagrande, Maigret con Matteo Alfonso e Sherlock Holmes, Tommaso Cosseta, con il Dr Watson, Alessandro Pizzuto. Costumi: Anna Alunno, Chiara Zamparini, oggetti di scena e burattini Miriam Trentalancia, audio e luci Chiara Barchi Limelight.

Spettacolo gratuito per pubblico eterogeneo (dai 6 anni). Previste tre repliche alle ore 19, 19:45 e 20:30.

Sono aperte le prenotazioni, posti limitati. Ingresso a Castello € 5. Ingresso Omaggio fino ai 12 anni di età. Si può prenotare attraverso messaggio whatsapp al +39 339 263 3324.

In caso di maltempo tutte le pièce teatrali avverranno nell’interno del Castello.