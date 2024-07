Miss Italia torna al Lido di Genova con una serata ispirata alla Dolce Vita

Il concorso di bellezza più prestigioso d’Italia torna al Lido di Genova per il terzo anno consecutivo e giovedì 18 luglio mette in palio il titolo di Miss Lido 2024, che darà accesso diretto alle prefinali nazionali di Miss Italia, l’evento gestito dalla famiglia Mirigliani dal 1959.

Il palco e la passerella allestiti nella Sport Pool, il ricordo della fascia vinta al Lido da Sophia Loren nel 1952 e la sfilata in stile anni ’50 porteranno il pubblico ad immergersi nell’atmosfera della Dolce Vita, quando il Lido di Genova era il fulcro della mondanità: il Premio Caravella presentato da Pippo Baudo e vinto dai più illustri personaggi dello spettacolo, le serate con Mike Bongiorno e Paolo Villaggio, i grandi concerti della musica italiana con i New Trolls, gli Equipe 84, i Dik Dik ed Edoardo Vianello e ovviamente il concorso di bellezza Miss Lido, che negli anni ’50 fu il trampolino di lancio

per tante ragazze.

Giovedì 18 luglio al Lido sarà davvero una serata all’insegna della bellezza: oltre trenta le aspiranti miss che sfileranno per aggiudicarsi il titolo di MISS LIDO 2024; inoltre sarà presente Giada Mantero, Miss Lido 2023, che l’anno scorso subentrò a Nicole Barbagallo alla quale il titolo di Miss Lido portò fortuna perché venne poi eletta Miss Liguria 2023. Madrina della serata e ospite davvero speciale: Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

“È il terzo anno che portiamo a Genova il concorso di Miss Italia e ne siamo molto orgogliosi – afferma Carlo Pittaluga, Amministratore Unico Lido di Genova – perché si tratta di un evento con una storia importante, che si intreccia con quella del nostro stabilimento. Dall’anno scorso infatti è stata appositamente creato il titolo di Miss Lido, che celebra in qualche modo il nostro passato e lo rende più attuale e moderno, come lo sono le nuove aspiranti Miss. Si inserisce perfettamente nel percorso che stiamo portando avanti da qualche anno e che si pone l’obiettivo di rendere il Lido di Genova un punto di riferimento per la città”.

“Ogni anno il Lido ci apre le sue porte sia per le selezioni provinciali sia per la tappa regionale e ogni volta riviviamo il sogno italiano dei tanti personaggi dello spettacolo che sono passati proprio da qui – commenta Mirella Rocca Borrelli, organizzatrice ed esclusivista delle finali di Miss Italia per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta –. Quest’anno torniamo ancora più volentieri perché portiamo con noi Miss Italia, Francesca Bergesio, che abbiamo selezionato e formato prima di essere eletta Miss Piemonte 2023. Anche per il 2024 vedo un grande potenziale in queste ragazze e siamo certi che sapranno stupirci”.