Miss Italia torna al Lido di Genova, 70 anni dopo Sofia Loren

Miss Italia, il più prestigioso concorso di bellezza italiano, ritorna a Genova, e lo fa nella stessa location dove nel 1952 sfilò in passerella e vinse Sofia Lazzaro, che di lì a poco avrebbe cambiato nome in Sofia Loren. Lunedì 22 agosto alle 21:30 saranno oltre 30 le concorrenti provenienti da tutta la Liguria che sfileranno sulla passerella allestita al Lido di Genova. In palio ci saraà il titolo di Miss Eleganza 2022 che garantirà l'accesso diretto alle fasi pre-finali nazionali del concorso gestito dalla famiglia Mirigliani sin dal 1959.

Nel pubblico che assisterà alla selezione, alcuni potranno forse ricordare le atmosfere e le suggestioni dei meravigliosi anni Sessanta, quando lo stabilimento balneare di Corso Italia era uno dei fulcri della vita culturale italiana: erano i tempi del Premio Caravella vinto da personaggi come Luchino Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André e Gianni Morandi.

La sfilata sarà presentata da Stefani Viviol, il make up sarà curato dalla prestigiosa Maison di Pablo Gil Cagnè.