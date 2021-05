Dal 3 maggio al 4 giugno 2021 è organizzata la mostra "Mischie e Battaglie Analogie iconografiche tra la fotografia e l'arte rinascimentale" a Palazzo Ducale.

Creare suggestioni visive attraverso l’accostamento analogico di immagini fotografiche e grandi opere classiche: l’intuizione di Massimo Verdino nasce dalla visita a Firenze di una mostra su Michelangelo, durante la quale rimane fortemente colpito dalla Battaglia dei centauri. L’equilibrio e la gestualità classica dei corpi scolpiti da Michelangelo hanno richiamato alla mente l’equilibrio e la gestualità che Verdino notava nelle azioni di rugby: del resto il rugby, come altri e forse ancor più di altri sport, è un agone.

Così, seguendo la nazionale italiana durante tutti i Sei Nazioni disputati e ai Campionati del Mondo, Verdino studia i movimenti peculiari del rugby e sviluppa progressivamente il progetto Mischie e battaglie. La scelta delle immagini è stata fatta privilegiando l’estetica delle azioni grazie anche al contributo di Katia Stefanucci, determinante nella selezione fotografica e negli accostamenti iconografici esposti in mostra. Il percorso dei confronti analogici prosegue poi con un lavoro in sala di posa che ha per soggetto i fratelli Bergamasco.

Il progetto di Verdino intende trasmettere non solo la cultura del rugby ma anche il rugby come cultura: la cultura è anche una declinazione dello sport, del gioco, come sostiene il filosofo olandese Johan Huizinga in Homo Ludens, nel quale ha ribaltato il paradigma convenzionale. Come ogni comunità anche il rugby è unito da ideali condivisi, basati su regole e valori umani importanti come la lealtà, lo spirito sportivo e il rispetto dell’avversario.

Nella Sala Liguria di Palazzo Ducale, un progetto di Massimiliano Verdino. Fotoreporter, diplomato allo IED, pubblicista e laureato in Antropologia Culturale, è autore di reportage di viaggio e di indagine culturale pubblicati su numerose riviste italiane e internazionali. L’attività espositiva ha visto la realizzazione di mostre presso spazi prestigiosi come il Palazzo Ducale di Genova, il Meeting di Rimini, il Museo D’Albertis di Genova e il Museo delle Culture di Lugano. Ha realizzato campagne pubblicitarie per marchi internazionali come Jaguar, Credite Agricole collaborando con agenzie pubblicitarie come Pirella e Young & Rubicam.

Per la casa editrice Motta 24 Ore Cultura il volume Inside Rugby presentato al Salone del Libro di Francoforte. E’ docente Miur di Cultura Visuale allo IED di Roma e all’ISIA Pescara.

Orario: dal lunedì al venerdì, ore 10-19. Ingresso libero

La mostra è realizzata in collaborazione con Associazione Culturale Bauhaus