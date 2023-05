“Sentire l'Amore”: Mirael in concerto a Genova con la partecipazione di Dj Fiscer

Sabato 13 maggio 2023 alle ore 21 a Genova nella sede di Radio Fra le Note, in via Minoretti 34, si terrà il concerto “Sentire l'Amore” della cantautrice Mirael (www.mirael.it - @miraelofficial – youtube @MIRAEL) con brani tratti dal suo album “Sentire l’Amore”: un’opera di 15 brani composti e interpretati dall’artista ferrarese, un viaggio dell’anima alla ricerca dell’Amore.

Una nuova tappa del tour di Mirael tra le città italiane che vedrà la straordinaria partecipazione di Dj Fiscer noto fondatore della radio genovese che ospita la serata, nome seguitissimo sui social, in particolare Tik Tok, voce che da anni strappa sorrisi all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Dj Fiscer condurrà l’evento a pochi giorni dall’uscita del suo volume “Vita spiricolata” (Piemme) con prefazione di Nando Bonini - già chitarrista di Vasco Rossi – dove Mirael è citata con “La tua ferita”, uno dei suoi brani più conosciuti e apprezzati.

Un evento assolutamente unico che si preannuncia ricco di sorprese per la compresenza di due artisti poliedrici e originali, Mirael e Fiscer, che si esibiranno per la prima volta insieme e non mancheranno di regalare al pubblico interpretazioni inedite e riadattate di brani che intrecciano ed accomunano le loro rispettive opere: il volume “Vita spiricolata” e l’album “Sentire l’Amore”. Un’occasione d’oro per i fan che vorranno ricevere, al termine della serata, dediche e autografi sulle copie in vendita dell’album “Sentire l’Amore” di Mirael, disponibile in formato fisico e digitale su www.miraelshop.it e www.mirael.it e del libro “Vita spericolata” di Fiscer disponibile al link www.edizpiemme.it/libri/vita-spiricolata il cui ricavato andrà interamente a Radio Fra le Note all’Ospedale Giannina Gaslini di Genova.

L’evento, promosso da Radio Fra le Note, si realizzerà al coperto anche in caso di maltempo ed è ad ingresso libero.