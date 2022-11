Miracolo Paradiso: a passo lento da Bogliasco verso Santa Croce e Pieve Alta

Si scrive sole e gioia, si legge Golfo Paradiso! Lasciatevi incantare. In Riviera la stagione invernale non esiste, un clima mite e straordinario è all’origine del miracolo Paradiso. Qui, l’inverno ha la dolcezza della primavera, le due stagioni sfumano una nell’altra, s’intrecciano, si confondono, e? impossibile non essere catturati dalla magia della luce e del panorama che si mostra dalla Chiesa di Santa Croce. Da Bogliasco si raggiunge San Bernardo lungo antiche strade, ripide gradinate e strette crêuze; dalla Chiesa di Santa Croce, il Sentiero dei “Cinque Misteri Dolorosi” conduce a Pieve Alta, per poi riprendere il cammino verso il mare e Bogliasco. Un perfetto cocktail di aria-sole-terra-mare.

• Escursione fruibile con il treno

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Domenica 4 Dicembre

Tipologia itinerario: escursione fruibile in treno

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 09:15 in Piazza XVI Aprile, a 100 metri dalla stazione FS di Bogliasco (dalla stazione scendere lungo Via Giuseppe Mazzini, la piazza rimane alla vostra destra, link: https://goo.gl/maps/9qdXeqoQoxkLUXC36)

Fine escursione ore 16:00 presso la stazione FS di Bogliasco

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 500 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno, corriera e battello.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.