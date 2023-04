Mineralshow 2023: minerali, gemme e fossili in mostra al porto Antico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna a Genova il Mineralshow, l'esposizione di minerali, fossili, pietre dure e gemme, con l'edizione numero ventuno in programma sabato 29 e domenica 30 aprile al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico. Ingresso dalle 9:30 alle 19.

Protagonisti della mostra splendidi minerali dai colori più disparati e dalle trasparenze e gemmosità che hanno attirato sin dalla antichità la curiosità e lo studio dei più antichi studiosi e filosofi, da Socrate a Plinio. La mostra è cresciuta di anno in anno caratterizzandosi come una delle manifestazioni di spicco per gli appassionati di mineralogia italiana. Anche quest'anno la partecipazione degli espositori è di alto livello, caratterizzata da un'estrema selettività con oltre 80 espositori ed una ancora più accentuata partecipazione di espositori di minerali da collezione, che sono aumentati rispetto alla scorsa edizione costituendo oltre il 70% del numero totale di espositori della mostra.

Il tema della qualità e la selezione degli espositori è seguito con attenzione dagli organizzatori che ammettono alla mostra solo espositori qualificati e minerali o pietre dure di qualità. Il visitatore della mostra ha perciò l'opportunità di ammirare e poter scegliere tra le più aggiornate e qualificate novità mineralogiche del panorama mondiale, però con particolare attenzione alla mineralogia italiana e ligure in particolare. Completano l'offerta della mostra gemme e bijoux di alta qualità, gioielleria, fossili, materiale ed attrezzature di supporto per mineralogia, libri e riviste del mondo mineralogico, conchiglie da collezione.