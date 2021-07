"Mimose: donne in musica" al Porto Antico

Da un'idea nata sul web durante l'inverno 2021, Mimose arriva all'Arena del Mare al Porto Antico martedì 3 agosto alle 21.

Una produzione di Riky Pelle che, insieme ad Andrea di Marco e Paola Popa, ha creato la realtà Live Express Genova, un salotto musicale che, nel periodo di stop delle serate di musica live dovuto alle restrizioni legate al Covid, ha tenuto compagnia in diretta streming su Facebook e You Tube ai musicofili.

Mimose - Donne in Musica nasce all'interno di questo progetto, durante una puntata speciale andata in onda in occasione dell'8 marzo 2021, con l'intento di valorizzare il mondo della musica al femminile, fortemente penalizzato. Un’idea potente che unisce la musica a contenuti sociali rivolti al mondo della donna.

Grazie all'estate e alla possibilità di esibirsi all'aperto Mimose: Donne in Musica si presenta nella sua versione dal vivo per celebrare l'universo femminile attraverso le sette note.

Sul palco Claudia Sanguineti, Pìa Perez, Valeria Bruzzone, Esmeralda Sciascia che si esibiscono nei più grandi successi del repertorio italiano e internazionale in un mix dinamico di brani classici e inediti, di stili e voci: dal jazz, al latin jazz, al pop, al rock, all’elettronica.

I musicisti sono quelli della Brutta Banda: Bob Callero, Luca Cresta, Federico Lagomarsino, Andrea Kala e Aldo De Scalzi, che è anche il direttore artistico del progetto.

Ad aprire la serata Monica Rossi Project con lo spettacolo Ritornerai che, attraverso la musica dei più grandi cantautori italiani, racconta una storia emozionante che tocca l’ importante tema del femminicidio.

Con Monica Rossi, Roberto Raneri e Andrea Sirianni.

Ingresso gratuito.

