I Millelire Gospel Choir in concerto per Omnibus

Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21 presso la Chiesa di San Marco al Molo in Via del Molo 18 al Porto Antico, si esibiranno i Millelire Gospel Choir per un concerto benefico a favore di Omnibus. Ingresso libero con donazione consigliata, tutte le donazioni saranno destinate ai ragazzi e ragazze con disabilità del progetto "Il tempo è libero" per permettere loro di poter vivere un'esperienza fuori dall'ordinario, un soggiorno estivo di 6 giorni a Borzonasca.

Puoi prenotare il tuo biglietto sul sito https://ticketmillelireomnibus.eventbrite.com

Omnibus è una cooperativa genovese che si occupa di minori, anziani e persone con disabilità e "Crede in mondo in cui le persone siano felici, ricche di opportunità, in ogni fase della vita, oltre ogni fragilità e diversità"