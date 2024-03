Mike FC al Teatro Govi con il recital in genovese e italiano “Donde ti væ?”

Mike FC, noto anche come Mike from Campo (morone), all'anagrafe Michele Ferroni, è nato nel 1989 a Genova e ad essa e al suo territorio è davvero molto legato. A dimostrarlo c’è il fatto che ha dedicato gran parte della sua carriera da cantautore, rapper e compositore a progetti musicali sia in lingua italiana sia in lingua ligure. È attivo come ingegnere del suono presso il Mad Studio (Genova) e fa parte della Mad Boys Crew dal 2009.

Mike fc arriva sabato 23 marzo al teatro Govi con “Donde ti væ?”, un progetto inedito: un recital nel quale racconta la Liguria, le prospettive e i sogni di chi la abita interpretando sé stesso, cantando brani in lingua genovese e italiana e interagendo con gli attori Antonello Ferroni e Franca Parodi. Insieme a loro, sul palco, anche i musicisti Andrea Allinovi, Enrico Bovone e Vittorio Sasso.

Appuntamento sabato 23 marzo al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti da 14 a 17€ (compresa prevendita) disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

- (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

- (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 7404707 - Mail: biglietteria@teatrogovi.it - Web: www.teatrogovi.it